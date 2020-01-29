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Fransa, erkek civcivlerin diri diri 'öğütülmesini' yasaklıyor

29.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Fransa Tarım Bakanlığı, erkek civcivlerin diri diri öğütülerek imha edilmesi ve domuz yavrularının uyuşturulmadan kısırlaştırılmasını yasaklayacağını açıkladı. Dünyanın birçok yerinde, yumurtlamadıkları ve etlerinden yararlanılamadığı için erkek civcivler "sektörel atık" olarak görülüyor.

Fransa, erkek civcivlerin diri diri 'öğütülmesini' yasaklıyor

Fransa Tarım Bakanlığı, erkek civcivlerin diri diri öğütülerek imha edilmesi ve domuz yavrularının uyuşturulmadan kısırlaştırılmasını yasaklayacağını açıkladı.

Dünya genelinde her yıl yedi milyar civciv, canlı canlı öğütücülere atılarak, gaz ya da elektrik verilerek veya plastik torbalar içinde boğularak öldürülüyor.

Dünyanın birçok yerinde, yumurtlamadıkları ve etlerinden yararlanılamadığı için erkek civcivler "sektörel atık" olarak görülüyor.

Fransa, erkek civcivlerin bu yöntemlerden herhangi biriyle topluca öldürülmesini yasaklayan ilk ülkelerden biri olacak.

Tarım Bakanı Didier Guillaume, yasağın gelecek yılın sonunda yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Guillaume, yakında tavuk embriyolarının yumurtadan çıkmadan cinsiyetini belirleyecek bir yöntem bulunmasını umduğunu söyledi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre, araştırmacılar yıllardır böyle bir yöntem geliştirmeye çalışıyor. Mevcut teknoloji, bunun yapılabilmesi için her bir yumurtanın delinerek örnek alınmasını gerektiriyor. Bunun da sektör için ekonomik açıdan uygulanabilir olmadığı belirtiliyor.

Almanya'da hükümet yasakladı, mahkeme 'devam' dedi

İsviçre, tavuk çiftliklerinde yaygın bir uygulama olmamasına karşın, erkek civcivlerin canlı canlı öğütülmesini geçen Eylül'de yasaklamıştı.

Yılda 45 milyon erkek civcivin öğütüldüğü Almanya'da hükümet uygulamayı yasaklamıştı. Ancak Yüksek İdare Mahkemesi Haziran'da aldığı bir kararla, yumurtadaki embriyonun cinsiyetini belirleyecek bir yöntem bulununcaya kadar uygulamanın devam edebileceğine hükmetti.

Fransa ve Almanya geçen Kasım'da civciv katliamını önlemek için birlikte çalışma kararı almıştı.

AB yasaları 3 günlük civcivlerin öldürülmesine izin veriyor

Avrupa Birliği'nin 2009 tarihli bir genelgesi, erkek civcivlerin topluca öldürülmesine izin veriyor. Ancak bunun için ölümlerin "ani" olması ve civcivlerin üç günlükten daha büyük olmaması şartı aranıyor.

Fransa Tarım Bakanı gelecek yıldan itibaren domuz yavrularının uyuşturulmadan kısırlaştırılamayacağını açıkladı.

Erkek domuzlar, semirmeleri için kısırlaştırılıyor. Uygulamanın bir başka amacı da yağlı etlerdeki kokuyu önlemek.

Fransa'da hükümet, et ve tavuk çiftliklerinde kullanılan yöntemlerin değiştirilmesini isteyen hayvan hakları aktivistlerinin baskısı altında.

'Düş kırıklığına uğradık'

Geçen yıl ülkede bazı kasaplar, diğer canlı türlerinin haklarının ihlal edildiğini söyleyen aktivistlerin saldırısına uğramıştı.

Dünya Tarımında Merhamet adlı hayvan hakları örgütü, tavuk çiftliklerinde kafeslerde tutulan hayvanlardan yumurta elde edilmesinin ve domuzların kısırlaştırılmasının tamamen yasaklanmasını isteyerek Fransız Tarım Bakanı'nın açıklamalarının düş kırıklığı yarattığını duyurdu.

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