Fransa, erkek civcivlerin diri diri 'öğütülmesini' yasaklıyor

Fransa Tarım Bakanlığı, erkek civcivlerin diri diri öğütülerek imha edilmesi ve domuz yavrularının uyuşturulmadan kısırlaştırılmasını yasaklayacağını açıkladı.

Dünya genelinde her yıl yedi milyar civciv, canlı canlı öğütücülere atılarak, gaz ya da elektrik verilerek veya plastik torbalar içinde boğularak öldürülüyor.

Dünyanın birçok yerinde, yumurtlamadıkları ve etlerinden yararlanılamadığı için erkek civcivler "sektörel atık" olarak görülüyor.

Fransa, erkek civcivlerin bu yöntemlerden herhangi biriyle topluca öldürülmesini yasaklayan ilk ülkelerden biri olacak.

Tarım Bakanı Didier Guillaume, yasağın gelecek yılın sonunda yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Guillaume, yakında tavuk embriyolarının yumurtadan çıkmadan cinsiyetini belirleyecek bir yöntem bulunmasını umduğunu söyledi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre, araştırmacılar yıllardır böyle bir yöntem geliştirmeye çalışıyor. Mevcut teknoloji, bunun yapılabilmesi için her bir yumurtanın delinerek örnek alınmasını gerektiriyor. Bunun da sektör için ekonomik açıdan uygulanabilir olmadığı belirtiliyor.