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Fransa: ‘Esat Kimyasal Silah Kullanabilir’

02.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, "Rejimin Idlib'de kimyasal silah kullanması riski var " dedi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Suriyeli muhaliflerin son kalesi Idlib'de her an rejim güçlerinin saldırısı beklenirken, "Idlib'de durum endişe verici. Başar El Esat savaşı kazandı ancak barışı kazanamadı. Rejimin Idlib'de kimyasal silah kullanması riski var " dedi. Le Drian, 'kimyasal silah kullanılması durumunda Fransa'nın buna yanıtının aynı olacağı ve müdahale edeceklerini' belirtti.

Le Monde, France Inter Radyosu ve France 2 Televizyonu'nun ortak yayınladığı "Politik Sorular" programına konuk olan Dışişleri Bakanı Le Drian, Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Esat'ın Suriye'de savaşı kazandığı yönünde bir soruya Le Diran, "Başar El Esat savaşı kazandı, bunu itiraf etmek lazım, ama barışı kazanamadı. Onu destekleyenlere, özellikle de Rusya'ya hatırlatıyoruz, önümüzdeki günlerde ülkeyi yeniden inşa etmek istiyorlarsa, barışı kazanmaları lazım. Askeri zaferde sonuna kadar gitmek değil. İşte tam da bu noktada Idlib gündeme geliyor" yanıtını verdi.

Idlib'in "İnsani durum ve güvenlik açısından saatli bomba" olduğunu belirten Le Drian, "Ve bu bomba önümüzdeki günlerde patlayabilir. Bu çok ciddi bir durum. Çünkü Esat rejimi askeri zafer istiyor. Bugün orada 3 milyon kişi var. Eğer Idlib savaşı olursa, burada yaşanacaklar, Halep'te yaşanan acı ve katliamlardan çok daha basit kalır. Bu nedenle harekete geçmek ve bu saatli bombanın patlamasını engellemek lazım. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı Macron ile temaslarımızda, Rus ve Türklere bunları anlatıyoruz. Çünkü Idlib Türkiye sınırında, çok sayıda terörsit grup var. El Nusra, IŞİD hepsinin militanları burada" dedi.

Yeniden kimyasal silah kullanma ihtimali

İdlib'de büyük endişeleri olduğunu belirten Fransız Bakan Le Drian, "Esat rejimi tarafından yeniden kimyasal silah kullanılması tehlikesi var. Henüz kanıtlanmadı ancak böyle bir girişim olabilir. Tarafların açıklamalarına baktığımda yeniden böyle bir risk olduğunu düşünüyorum" iddiasında bulundu. Le Drian, daha önce Esat rejiminin kimyasal silah kullandığı kanıtlarının ortaya çıkması üzerine, Fransa'nın Amerika ile birlikte bir operasyon gerçekleştirdiğini hatırlatarak, yeniden kullanılması durumunda Fransa olarak aynı tavrı alacakları uyarısında bulundu.

Le Drian, "Fransa yine sorumluluk almaya devam edecek. Çünkü İdlib'de çok büyük bir aciliyet var. Ama umarım bu felaket noktasına ulaşılmaz. Umarım İran, Rusya ve Türkiye'nin oluşturduğu Astana grubu bunu engeller. Özellikle Türkiye'ye anlatıyoruz, böyle bir şey olursa sığınmacılar nereye gidecek? Üstelik, Beşar topraklarını yeniden kazanmak istiyor. Idlib'de rejim birlikleri ilerledikçe kaçan teröristler buraya geldi. Bu nedenle İdlib patlayıcı bir bombaya dönüştü" diye konuştu.

Astana grubu ile politik çözüm

Fransa Dışişleri Bakanı, İdlib'de bir katliamın meydana gelmemesi için Astana grubu ile çalıştıklarını, kanlı bir katliamın engellenmesi için tek çözümün 'politik çözüm' olduğunu söyledi. Astana grubu ile 'politik çözümü' konuşmaya başladıklarını vurgulayan Le Drian, anayasa reformu ve Suriye'nin geleceğini belirleyecek özgür seçimlerin yapılması için çalıştıklarını söyledi. Rusya'yı uyaran Le Drian "Afganistan'da olduğu gibi bir bataklığa saplanmak istemiyorsa, politik çözüm için çalışması Rusya'nın da yararınadır" dedi. Fransız Bakan "Rusya ve Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Her durumda bölgede insani bir trajediden kaçınılması gerekir. Böyle bir şey Rusya ve Türkiye'nin itibarını lekeler" diye konuştu.

Trump yönetiminin Suriye'de olanlarla ilgilenmediği yolundaki bir soruya da Bakan Le Drian, Donald Trump'ın Suriye'den çekilmediği, Amerikan ordusunun, Fransa ile birlikte Suriye'nin kuzey doğusunda varlığını sürdürdüğü yanıtını verdi.

İdlib'deki 10 bin cihatçı teröristin Avrupa'da terör saldırılarını artırma riski üzerine bir soruya, "Belki de Avrupa'da değil. Rusya şunu iyi biliyor ki, terör grupları arasında Orta Asya'dan gelen aktörler de var" yanıtını verdi.

Fransız Bakan, İran ile nükleer anlaşmanın sürdürebilmesi için anlaşma üzerinde imzası olan diğer ülkeler İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin ile çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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