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Fransa Eski Başbakanı Fillon’a Ceza Yağdı

29.06.2020 16:09 | Son Güncelleme

Yolsuzluktan yargılanan François Fillon hakkında, ikisi kesin olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası ve 375 bin Euro da para cezası verildi. Mahkeme, Fillon'u 10 yıl boyunca politikadan da men etti

Fransa Eski Başbakanı Fillon’a Ceza Yağdı

Fransa'da 2017 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en büyük favorisi olarak gösterilirken, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından seçimleri kaybeden merkez sağ politikacı François Fillon’un davası sona erdi. Mahkeme, sahte kadro açarak, "eşi ve çocuklarına devlet bütçesinden para ödetmek, kamu malını zimmete geçirmek ve sahtecilik" suçlarından François Fillon ve eşi Penelope Fillon'u suçlu buldu.

Paris Adliyesi'nde görülen dava sonunda, mahkeme, Fillon hakkında, ikisi kesin olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası ve 375 bin Euro da para cezası verdi. Mahkeme, ayrıca Fillon'un 10 yıl boyunca politikadan men edilmesini kararlaştırdı.

Başbakan'ın eşi Penelope Fillon da, üç yıl tecilli hapis cezasına ve 375 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Aynı davadan yargılanan Fillon'un yardımcısı Marc Joulaud hakkında da, üç yıl tecilli hapis cezası ve 20 bin Euro da para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Mahkeme Fillon çifti ve Marc Joulaud'dan yolsuzlukla elde ettikleri 1 milyon Euro'yu da geri istedi. Buna göre, Fillon çifti 401 bin Euro, Penelope Fillon ve Marc Joulaud da 679 bin Euro'yu geri ödeyecek.

Fillon'un avukatları kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

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