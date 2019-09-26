Fransa Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Hayatını Kaybetti

Fransız siyasetinde "De Gaulle'cü sosyal sağın" temsicisi eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 86 yaşında hayata veda etti.
Fransız Ulusal Meclisi ve Senato, ölüm haberinin ardından Chirac için bir dakika saygı duruşunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Chirac'ın ölümü üzerine programını iptal ederek, akşam 20.00'de halka hitap edeceğini açıkladı.
Fransa'da iki kez Cumhurbaşkanlığı, iki kez Başbakanlık ve üç kez Paris Belediye Başkanlığı görevlerini yerine getiren Chirac, ülkesini 2003 yılında ABD'nin yanında Irak'ta savaşa sokmayarak tüm dünyada ve Orta Doğu'da takdir toplamıştı.
Irak'ta savaşa gitmeyi reddederken dile getirdiği, "Fransa, halklar arası diyalog ve ötekine saygı değerleri ile sorunların adil ve kalıcı çözümü için hareket etmeye devam edecektir" sözleri Fransız siyasi tarihine kazındı.
Türkiye'nin AB ile tam üyelik müzakerelerinin başlaması kararında imzası olan, Fransa'da Türkiye kültür mevsimi yapılmasını kararlaştıran Chirac, Fransa Cumhubaşkanları arasında Türkiye'ye en yakın isim oldu.
Paris'te 1932 yılında doğan Chirac, Paris'teki üniversite eğitimi sırasında, kısa süre Komünist Parti'de militanlık yaptı. Ardından, 1954 yılında, Fransız devlet adamlarının yetiştiği Kamu Yönetimi Okulu ENA'yı bitirdikten sonra daha sağda bir politik çizgi izleyen Chirac, Cumhurbaşkanı George Pompidou'nun kabinesinde yer aldı.
İlk kez 1967 yılında Corezze milletvekili seçilen Chirac, bundan sadece 3 gün sonra Çalışma Bakanlığı'na getirildi. Asıl ününü ise 1972'de getirildiği Tarım Bakanlığı sırasında kazandı. Fransız köylüsü ile yakın ilişkisini tüm politik hayatı boyunca korumayı başaran Chirac, iki yıl sonra Cumhurbaşkanı Valerie Giscard d'Estaing'ın Başbakan'ı oldu. Ancak Cumhurbaşkanı ile anlaşamayan Chirac, 1976 yılında bu görevinden istifa ederek Cumhurieyt için Birlik (RPR) Partisi’ni kurdu.
Kısa sürede elde ettiği başarıyla 1977 yılında Paris Belediye Başkanı oldu ve üç kez üst üste bu göreve seçildi. Sosyalist politikacı François Mitterrand'ın 1981 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Fransız sağının muhalefet lideri oldu. Mitterrand, 1986 yılında sağ ile koalisyon hükümeti kurunca, Başbakanlığa Jacques Chirac'ı getirdi.
Mitterrand'ın ölümü üzerine 1995 yılında yapılan seçimlerde, önce sağdaki rakibi Edouard Balladur'ü yenen Chirac, ardından solun adayı Lionel Jospin'i yenmeyi başararak yüzde 52,6 oy oranı ile ilk kez cumhurbaşkanı oldu.
Jacques Chirac, 2002 yılında yapılan seçimlerde bu sefer Fransız aşırı sağının temsilcisi Front National lideri Jean Marie Le Pen'i yenerek, yüzde 82 oyla ikinci kez Cumhurbaşkanı olmayı başardı.
Beyin hemorajisine bağlı felç geçirince 2007 yılında siyasetten çekilen Chirac, koltuğu kendi partisinden Nicolas Sarkozy'ye devretti. En son 2014 yılında ekranlarda görünen Chirac, beş yıldır kameralardan uzak yaşıyordu.
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