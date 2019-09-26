Fransa Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Hayatını Kaybetti

Fransız siyasetinde "De Gaulle'cü sosyal sağın" temsicisi eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 86 yaşında hayata veda etti.

Fransız Ulusal Meclisi ve Senato, ölüm haberinin ardından Chirac için bir dakika saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Chirac'ın ölümü üzerine programını iptal ederek, akşam 20.00'de halka hitap edeceğini açıkladı.

Fransa'da iki kez Cumhurbaşkanlığı, iki kez Başbakanlık ve üç kez Paris Belediye Başkanlığı görevlerini yerine getiren Chirac, ülkesini 2003 yılında ABD'nin yanında Irak'ta savaşa sokmayarak tüm dünyada ve Orta Doğu'da takdir toplamıştı.

Irak'ta savaşa gitmeyi reddederken dile getirdiği, "Fransa, halklar arası diyalog ve ötekine saygı değerleri ile sorunların adil ve kalıcı çözümü için hareket etmeye devam edecektir" sözleri Fransız siyasi tarihine kazındı.

Türkiye'nin AB ile tam üyelik müzakerelerinin başlaması kararında imzası olan, Fransa'da Türkiye kültür mevsimi yapılmasını kararlaştıran Chirac, Fransa Cumhubaşkanları arasında Türkiye'ye en yakın isim oldu.