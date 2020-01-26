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Fransa eylemcileri sakatlayan göz yaşartıcı el bombasını kullanımdan kaldırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanlığı eylemlerde göz yaşartıcı olarak kullanılan patlayıcı el bombası GLİ-F4’ü eylemcilere zarar vermesi nedeniyle kullanımdan kaldırdıklarını açıkladı.Fransa’da, eylemlerde polis tarafından kullanılan ve birçok eylemcinin yaralanmasına neden olan göz yaşartıcı patlayıcı el bombası GLI-F4 İçişleri Bakanlığının kararı ile kullanımdan kaldırılıyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı eylemlerde göz yaşartıcı olarak kullanılan patlayıcı el bombası GLİ-F4’ü eylemcilere zarar vermesi nedeniyle kullanımdan kaldırdıklarını açıkladı.
Fransa’da, eylemlerde polis tarafından kullanılan ve birçok eylemcinin yaralanmasına neden olan göz yaşartıcı patlayıcı el bombası GLI-F4 İçişleri Bakanlığının kararı ile kullanımdan kaldırılıyor. Savaş silahı kategorisinde olan, TNT içeren ve Fransız güvenlik güçleri tarafından eylemcilere karşı kullanılan el bombasının birçok eylemciyi sakat bırakması nedeniyle eleştiriliyordu.
El bombasının kullanımdan geri çekildiğini duyuran İçişleri Bakanı Christophe Castaner açıklamasında, "Bombanın rengi yok, üzerinde herhangi bir işaret yok. Polis bir tehlikeyi önlemek için kullandığı zaman bazı eylemcilerin bombayı eline aldığı ve elinde patladığında yaralandığı oluyor. Bu nedenden dolayı GLI-F4’ü kullanımdan kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan sosyal medyada birçok kişi, dikkati stokların tükendiğine çekti. GLI-F4’ün 2014 yılından beri üretilmediğini ve yerine daha güçlü olan GM2L bombasının üretilip kullanıldığını dile getirenler, aslında bakanın stokların bitmesinden dolayı böyle bir açıklamada bulunduğunu iddia etti.

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