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Fransa Ezidi 27 kadını daha ülkeye kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:29 | Son Güncelleme

Fransa Ezidi 27 kadını daha ülkeye kabul etti

PARİS (AA) - Fransa'nın 27 Ezidi kadını çocuklarıyla sığınmacı olarak ülkeye kabul ettiği bildirildi.

Fransa Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamada, çocuklarıyla ülkeye kabul edilen, DEAŞ'ın mağdur ettiği 27 Ezidi kadının uçakla Paris'e geldiği belirtildi.

Bu kişilerin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "100 Ezidi ailenin ülkeye kabul edileceğine" dair 2018'de ​Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nadia ​Murad'a verdiği taahhüt kapsamında Fransa'ya getirildiği ifade edilen açıklamada, Fransa'nın Orta Doğu'da dini ve etnik şiddet kurbanı kişilerin ülkeye girişlerinde kolaylık sağlamak istediği aktarıldı.

Fransa, 19 Aralık 2018'de 16, 22 Mayıs'ta 28 ve 8 Ağustos'ta da 31 Ezidi aileyi ülkeye kabul etmişti.

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ezidi Fransa

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