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Fransa Facebook ile iş birliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 20:56 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin sosyal medyada nefret içerikli paylaşımlara karşı mücadelede Facebook ile iş birliği yapacağını duyurdu

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin sosyal medyada nefret içerikli paylaşımlara karşı mücadele amacıyla Facebook'la iş birliği yapacağını açıkladı.

Macron, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) düzenlenen "İnternetin Yönetimi Forumu"nda bir konuşma yaptı.

Ülkesinin, gelecek yılın başından itibaren sosyal medyada nefret içerikli paylaşımlara karşı mücadelede Facebook ile 6 aylığına iş birliği yapacağını belirten Emmanuel Macron, bu çerçevede bir delegasyonun şirketi ziyaret edeceğini söyledi.

Macron, söz konusu adımın ilk olacağını ifade ederek, devletler ve büyük şirketleri bu konuda yeni çalışmalar yapmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği genelinde, sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı ve nefret suçu içeren paylaşımların en kısa sürede kaldırılması için yasal düzenlemenin kabulü çağrısında da bulunmuştu.

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Facebook Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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