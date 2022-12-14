FRANSA FAS MAÇI CANLI İZLE! Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası yarı final karşılaşması muhtemel 11'leri!

Fransa ve Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Meksikalı hakem Cesar Ramos düdük çalacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri internette araştırılıyor. Peki, Fransa Fas saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa Fas maçının yayın saati ve kanalı...

FRANSA FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Fas maçı bugün (14 Aralık Çarşamba) saat 22:00'de başlayacak.

Fransa Fas maçı Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı hakem Cesar Ramos yönetecek.

FRANSA FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Fas maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FRANSA FAS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fransa'nın muhtemel 11'i: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Fas'ın n muhtemel 11'i: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

FRANSA FAS MAÇI CANLI TAKİP

FRANSA FAS MAÇININ GALİBİ ARJANTİN İLE FİNAL MAÇI OYNAYACAK

Fransa ile Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak.

Bu turu geçen takım, Arjantin ile 18 Aralık 2022 Pazar günü final maçına çıkacak.

