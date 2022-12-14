FRANSA FAS MAÇI CANLI İZLE! Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası yarı final karşılaşması muhtemel 11'leri!

Fransa ve Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Meksikalı hakem Cesar Ramos düdük çalacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri internette araştırılıyor. Peki, Fransa Fas saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fransa Fas maçının yayın saati ve kanalı...
Fransa Fas maçı bugün (14 Aralık Çarşamba) saat 22:00'de başlayacak.
Fransa Fas maçı Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmayı hakem Cesar Ramos yönetecek.
Fransa Fas maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Fransa'nın muhtemel 11'i: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud
Fas'ın n muhtemel 11'i: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal
Fransa ile Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak.
Bu turu geçen takım, Arjantin ile 18 Aralık 2022 Pazar günü final maçına çıkacak.