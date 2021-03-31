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Fransa: Genç kahramanlar bir aileyi yanmaktan kurtardı

31.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Nantes kentinde, bir grup genç bir aileyi yanan bir apartman dairesinden kurtardıkları için övgü aldı.

Fransa: Genç kahramanlar bir aileyi yanmaktan kurtardı

Fransa'nın Nantes kentinde, bir grup genç bir aileyi yanan bir apartman dairesinden kurtardıkları için övgü aldı.

Geçen Pazan günü yaşanan olay anında çekilen görüntelerde, gençler binanın yanından tırmanırken ve bir anne babayı üçüncü katta yanan daireden kurtarırken görülüyor.

Çiftin altı aylık bebekleri de, yere dizilen şiltelere atılarak kurtarılıyor.

Hastaneye kaldırılan bebeğin iyileşmekte olduğu bildirildi.

Kurtarma çalışmasına katılan gençlerden biri olan Tahmid, apartman dumanlar içinde kalmışken bebeği balkondan fırlatmanın "başvurdukları son çare" olduğunu söyledi.

Alevler, binadaki diğer dairelere de yayıldı ve itfaiye ekiplerinin birkaç kişiyi daha kurtardıkları belirtildi.

Yerel gençlik örgütü Bien-être et solidarité Pays de la Loire'ın kurucusu Kenza Zekkar BBC'ye yaptığı açıklamada, diğer apartman sakinleri itfaiyenin gelmesini beklerken, ailenin kurtarılmasını kendisinin organize ettiğini söyledi.

Zekkar binaya tırmananlar arasında eşinin de olduğunu belirtti.

Zekkar'ın gençlik örgütü, aileyi kurtaranlardan üçünün de göçmen oldukları belirtti ve şimdi kendilerine yasal statü ve ev verilmesi çağırısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yazılan ve internet üzerinden imzalanan dilekçede "Bottiere kahramanlarının onurlandırılması" çağrısı yapılıyor.

2018'de Paris'te Malili bir göçmen de, dördüncü kat balkonundan sarkan küçük bir erkek çocuğunu tırmanarak kurtarmıştı.

Mamoudou Gassama daha sonra Fransa vatandaşı olmuş ve cumhurbaşkanı tarafından cesaret madalyasıyla ödüllendirilmişti.

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