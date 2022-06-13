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Fransa genel seçimleri: Macron ve sol ittifak başa baş

13.06.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da Pazar günü parlamento seçimlerinin ilk turu yapıldı. Sandık çıkış anketlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakı Ensemble ve en önemli rakibi yeni kurulan sol ittifak Nupes başa baş gidiyor.

Fransa genel seçimleri: Macron ve sol ittifak başa baş

Fransa'da seçmenler 577 koltuğa sahip Fransa Parlamentosu'na seçilecek milletvekillerini belirlemek üzere Pazar günü sandığa gitti. İki turlu seçimde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Ensemble (Birlikte) İttifakı ile Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki sol ittifak Nupes başa baş gidiyor.

İlk sonuçlara göre Macron'un Merkez ittifakı ilk turda oyların yüzde 25,75'ini, sol ittifak ise oyların yüzde 25,66'sını aldı. Sol ittifak ile Macron'un ittifakı arasında 21 bin 400 oy fark olduğu bildirildi. Macron'un salt çoğunluğa ulaşabilmesi için gerekli 289 sandalyeye ulaşıp ulaşamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Yaklaşık 48 milyon 700 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Fransa'da seçimlerin ilk turuna katılım oranı ise yüzde 47,5 ile tarihin en düşük seviyesinde kaldı.

ÇOĞUNLUK MACRON İÇİN ÖNEMLİ

Seçimler, Nisan ayında 2. kez Cumhurbaşkanı seçilen Macron'un parlamentoda çoğunluğu elinde tutup tutamayacağı açısından önem taşıyor. Aksi takdirde partili Cumhurbaşkanı, başka bir siyasi parti veya ittifaktan bir başbakan ile ülkeyi yönetmek üzere işbirliği yapmak zorunda kalabilir. Cumhurbaşkanı ile başbakanın ayrı partilerden olduğu durumda da başbakan devlet içinde daha güçlü bir konuma sahip oluyor.

Fransa'da 1997 yılında da benzer bir durumun yaşandığı hatırlatılıyor. O dönemde parlamento seçimlerini sürpriz şekilde solcular kazanmış, cumhurbaşkanı başka partiden bir başbakan ile birlikte çalışmak durumunda kalmıştı. Dönemin muhafazakar cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Lionel Jospin liderliğindeki sosyalist hükümet ile karşı karşıya kalmıştı.

NUPES MACRON'U ZORLUYOR

Nisan ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde asıl rekabet Cumhurbaşkanı Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen arasında geçmiş, ikinci tura bu iki siyasetçi kalmıştı.

Dün ilk turu yapılan ve ikinci turu da 19 Haziran'da düzenlenecek olan parlamento seçimlerinde ise Macron'un rakibi solcu, sosyalist, yeşiller ve komünistlerden oluşan yeni ittifak Nupes Yeni Ekolojik ve Toplumsal Halk Birliği.

İttifakın lideri, Nisan ayında yapılan cumhurbakanlığı seçimlerinde yüzde 22 gibi yüksek oy oranıyla üçüncü olan Jean-Luc-Mélenchon. Mélenchon, gösterdiği başarı ile solcu grupları arkasında toplamayı başarmıştı. Parlamento seçimleri öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarında Nupes'in sempati değerlerinin arttığı dikkat çekiyordu.

Rtr, dpa / SSB, JD

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