Fransa Genelinde Sokağa Çıkma Yasağı

Fransa’da hükümet Corona virüsünün hızla yayılan İngiltere ve Güney Afrika türünü engellemek için yeni önlemler açıkladı. Başbakan Jean Castex, Cumartesi gününden itibaren tüm ülkede saat 18.00’den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. Castex, AB sınırları dışından Fransa’ya gelmek isteyenler içinse Corona virüsü testi ve 7 günlük karantina şartı getirdiklerini bildirdi. Elysee Sarayı’nda dün yapılan güvenlik zirvesi ve kabine toplantısının ardından, 6 bakanla birlikte basın toplantısı düzenleyen Başbakan Castex, Corona virüsü ile mücadelede alınacak yeni tedbirleri duyurdu. Fransa’da durum ciddiyetini korusa da sayıların istikrarlı bir seviyeye geldiğini belirten Castex, salgın ile mücadele stratejilerinin doğru olduğunu, ancak virüsün farklı türlerinin de ortaya çıkmasıyla yeni önlemler almak zorunda kaldıklarını vurguladı. Sokağa çıkma yasağı gerekirse uzatılacak Castex’in yeni plana göre, Fransa halkı Cumartesi gününden itibaren 15 gün boyunca, saat 18.00’den sabah saat 06.00’ya kadar evlerine kapanacak. Virüsün yayılma hızına bağlı olarak gerekli görülürse uygulama uzatılacak.

Başbakan Castex, ülkede bazı bölgelerde bu uygulama sayesinde virüsün yayılma hızının kesildiğini tespit ettiklerini, bu nedenle uygulamayı tüm ülkeye yayma kararı aldıklarını açıkladı. Castex, yığılmalardan kaçınmak için mağaza sahiplerinden öğle yemeği saatinde ve Pazar günleri de hizmet vermelerini istedi. AB dışından gelen yolculara karantina Castex tarafından açıklanan önlemler arasında Fransa sınırlarının sıkı kontrol altına alınması da yer alıyor. Yeni dönemde AB ülkeleri dışından gelen yolculara test yaptırma zorunluluğu getirilecek. Fransa’ya gelmek üzere uçak ya da gemiye binmek isteyenlerde, ‘negatif’ sonuçlu Corona virüsü testi şartı aranacak. Testler en geç 72 saat önce yaptırılacak ve Fransa sınırlarına girdikleri andan itibaren tüm yabancılara 7 gün karantina uygulanacak. Okullar açık tutulacak Avrupa ülkelerindeki uygulamanın tersine, Fransa hükümeti okulların açık tutulması için her türlü önlemi alacaklarını açıkladı. Ancak önlemler daha da sıkılaştırılacak. Bundan böyle salonda ya da kapalı mekanlarda yapılan tüm spor faaliyetleri, yüzme havuzları dahil yasaklanacak.

Okul kantinlerinde alınan önlemler güçlendirilecek, her sınıf ayrı gruplar halinde yemek yiyecek. Ayrıca yeni virüsün çocuklar arasında da görülmesi nedeniyle, okullarda test yapılmaya başlanacak. Hükümet, haftada 300 bin öğrenci ve öğretmenin test edilmesini hedefliyor. Aşı kampanyası genişletiliyor Bakımevleri ve sağlık görevlilerini kapsayan aşı kampanyası genişletilecek. 18 Ocak Pazartesi’den itibaren ülke genelinde açılacak 700 aşı merkezinde, 75 yaş üstü ve kronik hastalıkları nedeniyle yüksek risk grubunda bulunanlar da aşılanmaya başlanacak. Hükümet bu kapsamda, 6,4 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor. Aşı olabilmek için Cuma gününden itibaren telefon ve internet üzerinden randevu alma işlemi de başlayacak. Başbakan Castex, “aşı kampanyası sayesinde önümüzdeki yaz, krizden çıkmayı umut ediyoruz” dedi. Sağlık Bakanı Olivier Veran da yeni virüs türlerinin Fransa’ya yayılmasını engellemek için bu önlemleri aldıklarını, ülkede her gün 200 ila 300 ilk İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüs vakası tespit ettiklerini kaydetti.