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Fransa Genelkurmay başkanından DEAŞ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı François Lecointre, DEAŞ'ın yıl sonuna kadar Suriye ve Irak'ta hakim olduğu toprakları kaybedeceğini öne sürdü

PARİS (AA) - Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki hakimiyetini yıl sonuna kadar kaybedeceğini, bu gerçekleştikten sonra ülkesinin bölgede görevli asker sayısını azaltacağını söyledi.

Lecointre, başkent Paris'teki Savunma Gazetecileri Derneğinde yaptığı açıklamada DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta elinde tuttuğu toprakları kaybedeceğini öne sürerek "Yıl sonundan önce, şüphesiz sonbahar sonu elinde tuttuğu hiçbir toprak olmayacak." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın fiziki olarak yok edilmesinden sonra 2014'ten bu yana ABD öncülüğünde bölgede yürütülen askeri operasyonun yeniden gözden geçirilmesinin gündeme geleceğini kaydeden Lecointre, mümkün olduğunda bölgede görevli Fransız askerlerinin sayısını azaltacaklarını açıkladı.

Fransa, 19 Eylül 2014'te bölgede Şimal Operasyonu askeri harekatını başlatmış, bu kapsamda 3 bine yakın askeri görevlendirmişti. Halihazırda bölgede binden fazla Fransız askeri bulunuyor.

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DEAŞ Fransa Fransa Genelkurmay Başkanı

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