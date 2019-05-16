HABER

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: “Fransa, İran körfezinde keşif çalışmalarını artırmadı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Steiger, Fransa’nın İran körfezinde keşiflerini artırmadığını söyledi.Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Steiger, Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan’ın gemilerine ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) karasularında 4 ticari gemiye sabotaj yapıldığı iddiasında herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Steiger, Fransa’nın İran körfezinde keşiflerini artırmadığını söyledi.
Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Steiger, Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan’ın gemilerine ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) karasularında 4 ticari gemiye sabotaj yapıldığı iddiasında herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Steiger, saldırıların araştırılmasına Fransız uzmanlarının da katıldığı imasında bulundu. Albay Steiger, İran’ın körfezdeki bütün gemilerine füze yerleştirdiğini gösteren fotoğrafın İran Devrim Muhafızları’nın ABD gemilerine ateş açabileceği kaygılarını arttırdığını belirtti. Ancak Avrupalı, Iraklı ve ABD’li bazı yetkililerin İran’ın bu hareketinin Washington’ın kışkırtmasına karşı savunma amaçlı olduğu kanaatini taşıdıkları belirtildi.
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki temsilcilik binasının kısmen boşaltılmasını emretti. Amerikalı üst düzey bir yetkili, bu hareketin alınan istihbarata gerektiğinden fazla tepki göstermek olduğunu söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, Demokratik Parti’nin yaptığı basına kapalı toplantıda yönetimi istihbarat konusunda şeffaf olmamakla eleştirdi. Pelosi, yönetimin harekete geçmeden önce Kongreye danışması gerektiğini söyledi.
BAE’nin 4 sivil ticari kargo gemisinin ülkenin doğu sahilinde sabotaja uğradığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan da 2 petrol tankerine aynı bölgede saldırı yapıldığını duyurmuştu.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Bakan Çavuşoğlu Letonya’daBakan Çavuşoğlu Letonya’da
TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani İlişkiler Daimi Komisyonu 7. toplantısı başladıTÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani İlişkiler Daimi Komisyonu 7. toplantısı başladı

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki: Seviye çok düştü

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki

TBMM'yi karıştıran sözler! İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na İki birleşim çıkarma cezası

TBMM'yi karıştıran sözler! İki birleşim çıkarma cezası verildi

TBMM'ye saldırı girişimi sonrası CHP'den flaş Mahmut Tanal açıklaması

TBMM'ye saldırı girişimi sonrası CHP'den flaş Tanal açıklaması

Meclis'te HDP'nin önerisi kabul edilmedi, tartışma çıktı

Meclis’te önerge kabul edilmeyince tartışma çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK üyelerine ‘çete’ demek, demokrasiden nasibini almamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.