Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: “Fransa, İran körfezinde keşif çalışmalarını artırmadı”

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Steiger, Fransa’nın İran körfezinde keşiflerini artırmadığını söyledi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Steiger, Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan’ın gemilerine ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) karasularında 4 ticari gemiye sabotaj yapıldığı iddiasında herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Steiger, saldırıların araştırılmasına Fransız uzmanlarının da katıldığı imasında bulundu. Albay Steiger, İran’ın körfezdeki bütün gemilerine füze yerleştirdiğini gösteren fotoğrafın İran Devrim Muhafızları’nın ABD gemilerine ateş açabileceği kaygılarını arttırdığını belirtti. Ancak Avrupalı, Iraklı ve ABD’li bazı yetkililerin İran’ın bu hareketinin Washington’ın kışkırtmasına karşı savunma amaçlı olduğu kanaatini taşıdıkları belirtildi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki temsilcilik binasının kısmen boşaltılmasını emretti. Amerikalı üst düzey bir yetkili, bu hareketin alınan istihbarata gerektiğinden fazla tepki göstermek olduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, Demokratik Parti’nin yaptığı basına kapalı toplantıda yönetimi istihbarat konusunda şeffaf olmamakla eleştirdi. Pelosi, yönetimin harekete geçmeden önce Kongreye danışması gerektiğini söyledi.

BAE’nin 4 sivil ticari kargo gemisinin ülkenin doğu sahilinde sabotaja uğradığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan da 2 petrol tankerine aynı bölgede saldırı yapıldığını duyurmuştu.

