Fransa göç politikasını sertleştiriyor

Philippe düzenlemeyle göç politikaları üzerindeki kontrolü yeniden sağlamayı hedeflediklerini belirtti.Fransa Başbakanı Edouard Philippe çarşamba günü hükümetin yeni göç politikalarını şekillendirecek 20 maddelik paketi kamuoyuyla paylaştı. Yeni düzenleme sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması, sığınma başvuruları reddedilen kişilerin sağlık sisteminden yararlanabilecekleri sürenin kısaltılması, bazı mülteci kamplarının kapatılması gibi önlemler ile nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek için bazı iş kollarına kota uygulanması gibi adımlar içeriyor.

Başbakan Philippe “Göç politikaları üzerindeki kontrolümüzü yeniden sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Philippe, önlem paketiyle halkın korkularını ciddiye almak ve bunu yaparken popülizme boyun eğmemek için doğru dengeyi yakaladıklarını söyledi.

Bakanların uzlaşma sağladıkları 20 maddelik paket uyarınca, ülkede kalmak için gerekli belgelere sahip olmayan göçmenler acil durumlar haricinde Fransa’da kaldıkları ilk üç ay boyunca resmi sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Sığınma başvuruları reddedilen kişiler ve oturma izni dolan yabancı uyruklu kişiler de bu tarihten itibaren sağlık hizmetlerinden bir yıl değil sadece altı ay boyunca istifade edebilecek.