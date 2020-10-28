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Fransa: Gözdağına boyun eğmeyeceğiz

28.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Charlie Hebdo'nun Erdoğan karikatürü ve Ankara'dan gelen sert tepkilerle ilgili açıklama yapan Fransız hükümet sözcüsü, "Asla ilke ve değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Fransa: Gözdağına boyun eğmeyeceğiz

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürü ve Ankara'dan gelen sert tepkilerin ardından açıklama yapan Fransa hükümet sözcüsü, "Fransa gözdağı ve istikrarsızlaştırma girişimlerine boyun eğmeyecek, asla ilke ve değerlerinden vazgeçmeyecektir" açıklaması yaptı.

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 2015'te Charlie Hebdo'nun Paris bürosuna düzenlenen, büro ve çevresinde toplam 17 kişinin öldüğü terör saldırılarına atıfla, "Dramlara ve saldırılara yol açan da gazetecilere ve yazıişlerine yönelik nefret dolu ifadelerdi" dedi.

Fransa'nın radikal islamcılıkla mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Attal, değer ve ilkelerin savunulmasında Fransa'nın Avrupalı partnerlerinin tam desteğine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Erdoğan'ın Charlie Hebdo tepkisi

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Fransa'da Peygamber Efendimizle ilgili çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duyduk.

Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, benim sevgili Peygamberime, Sevgililer Sevgilisine bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten" ifadelerini kullandı.

dpa/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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