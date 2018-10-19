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Fransa Güney Çin Denizi'ne uçak gemisi gönderecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Geçen yıl bakıma alınan ülkenin tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle, gelecek yıl Güney Çin Denizi'ne konuşlandırılacak

PARİS (AA) - Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen yıl bakıma alınan ülkenin tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle'ün gelecek yıl Güney Çin Denizi'ne gönderileceğini açıkladı.

Parly, La Provence gazetesine konuştu.

Geçen yılın başında tamir ve güncel teknoloji uyumu işlemleri için ülkenin güneyindeki Toulon'da bulunan askeri tersanede bakıma alınan Fransa'nın tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle'ün, kısa süre içinde tam operasyonel kapasiteye ulaşacağını kaydeden Parly, geminin 2019'da Hint Okyanusu'na gönderileceğini bildirdi.

Parly, Güney Çin Denizi'nde uluslararası sularda seyir hürriyetinin tehdit altında olduğu örneğini vererek, Charles-De-Gaulle uçak gemisinin buraya gönderileceğini belirtti.

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Charles De Gaulle uçak gemisi Fransa Fransa Savunma Bakanı Florence Parly

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