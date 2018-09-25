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Fransa "Harkilere" 40 milyon avro yardımda bulunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:53 | Son Güncelleme

Fransa'da Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Genevieve Darrieussecq, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında savaşan Cezayirlilerin ailelerine yönelik 40 milyon avro yardım yapacaklarını duyurdu

PARİS (AA) - Fransa'da, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Genevieve Darrieussecq, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında savaşan Cezayirlilere (Harkiler) 40 milyon avro yardım yapacaklarını açıkladı.

Darrieussecq, Paris'in Invalides Meydanı'nda, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında savaşan ve "Harki" olarak bilinen Cezayirlileri anmak için düzenlenen törende konuştu.

Harkilere yönelik 40 milyon avro yardım yapacaklarını belirten Darrieussecq, Fransa'nın karşılaştığı bütçe sorununa rağmen böyle bir adımın atılmasının önemli olduğunu savundu.

Darrieussecq, bu yardımların Fransa'da yaşayan yaklaşık 2 bin Harkiye yapılacağını kaydetti.

Paris ve çevresinde Harkiler anısına çeşitli çalışmaların yapılacağını ifade eden Darrieussecq, Harkiler ile ilgili anıların, arşivlerin ve önemli kaynakların da kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

1954-1962 yıllarında verilen Bağımsızlık Savaşı sırasında, Fransız ordusunda görev alan ve "Harkiler" adı verilen on binlerce Cezayirli savaşçı, mücadeleyi Cezayir’in kazanması üzerine aileleri ile Cezayir’i terk ederek Fransa'ya göçmek zorunda kalmıştı.

Cezayir, 8 yıllık bir savaşın ardından 1962 yılında bağımsızlığına kavuşmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat 2017'de yaptığı bir konuşmada, "Sömürgecilik, insanlığa karşı işlenen bir suçtur." demişti.

Diğer yandan, Macron yaklaşık 10 gün önce, Cezayir'de Fransız sömürgeciliğine karşı başlatılan mücadeleye destek veren Maurice Audin isimli işgal karşıtı kişinin, 1957'de Fransız ordusu tarafından tutuklanıp öldürülmesi olayında sorumluluğu kabul ettiğini açıklamıştı.

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Cezayir Cezayir Bağımsızlık Savaşı Fransa harki

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