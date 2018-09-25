PARİS (AA) - Fransa'da, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Genevieve Darrieussecq, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında savaşan Cezayirlilere (Harkiler) 40 milyon avro yardım yapacaklarını açıkladı.

Darrieussecq, Paris'in Invalides Meydanı'nda, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında savaşan ve "Harki" olarak bilinen Cezayirlileri anmak için düzenlenen törende konuştu.

Harkilere yönelik 40 milyon avro yardım yapacaklarını belirten Darrieussecq, Fransa'nın karşılaştığı bütçe sorununa rağmen böyle bir adımın atılmasının önemli olduğunu savundu.

Darrieussecq, bu yardımların Fransa'da yaşayan yaklaşık 2 bin Harkiye yapılacağını kaydetti.

Paris ve çevresinde Harkiler anısına çeşitli çalışmaların yapılacağını ifade eden Darrieussecq, Harkiler ile ilgili anıların, arşivlerin ve önemli kaynakların da kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

1954-1962 yıllarında verilen Bağımsızlık Savaşı sırasında, Fransız ordusunda görev alan ve "Harkiler" adı verilen on binlerce Cezayirli savaşçı, mücadeleyi Cezayir’in kazanması üzerine aileleri ile Cezayir’i terk ederek Fransa'ya göçmek zorunda kalmıştı.