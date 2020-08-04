Fransa "her an" kontrolü kaybedebilir

Paris sokakta maske zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Macron ise bakıcılara bin euroya varan prim sözü verdi.Fransa'da hükümete bağlı bilim kurulu, ülkede koronavirüse karşı "her an" kontrolün kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Bilim kurulu tarafından Fransız hükümetine sunulan görüşte, yaklaşık iki ay süren sıkı önlemleri mayıs ayında terk eden Fransa'da "virüsün son dönemde daha aktif bir şekilde yayıldığı" ve toplumda sosyal mesafeye daha az dikkat edildiği belirtildi.

Bilim kurulu, "Kırılgan bir denge söz konusu. Her an İspanya örneğindeki gibi daha az kontrollü bir senaryoya doğru yön değiştirebiliriz" ifadesini kullandı.

Ağustostaki yaz tatilinin ardından sonbaharda virüsün yayılma hızının tekrar "yüksek bir seviyeye" çıkması ihtimaline dikkat çeken kurul, kontrolün yeniden sağlanmasının vatandaşların elinde olduğunu belirtti. Kurul bu doğrultuda vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri, düzenli olarak ellerini yıkamaları ve kamusal alanda maske takmaları yönündeki çağrılarını yineledi.