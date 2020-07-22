‘‘Fransa Huawei Ürünlerini 5G Ağından Çıkarmayı Değerlendiriyor’’

Fransız yetkililer Çinli teknoloji devi Huawei’den 5G altyapısı satın almayı planlayan telekomünikasyon operatörlerine ürünlerin süresi dolduğunda ruhsatlarının yenilenmeyeceği uyarısında bulundu. Reuters haber ajansı, haberi, konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdı. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Fransa 5G ekipman tedarikçisi Çinli Huawei’yi mobil ağlarından tamamen çıkarmış olacak. Avrupa’daki diğer ülkeler gibi Fransa da yeni nesil 5G mobil piyasasının zeminini, küresel güçlerin jeopolitik çekişmesi arasında hazırlamaya çalışıyor. Amerika, Huawei ürünlerinin Çin hükümeti tarafından casusluk faaliyetlerinde kullanılabileceğini belirtiyor ve müttefiklerinden de Çinli firmanın ürünlerinin piyasalarında kullanılmasını yasaklamasını istiyor. Huawei ve Pekin ise iddiaları reddediyor. Fransa’nın siber güvenlik dairesi ANSSI, bu ay yaptığı açıklamada, operatörlere Huawei ürünlerini üç ila sekiz yıl arasında değişen ürün ruhsatıyla kullanmalarına izin vereceğini bildirmişti. Ancak kurum, hali hazırda Huawei ürünleri kullanmayan telekomünikasyon şirketlerinden Huawei ürünlerine geçmemelerini istemişti.

Operatörlerin her birinin ülkenin çeşitli bölgelerinde kullanılan farklı malzemeler için onlarca farklı ruhsat başvurusunda bulunması gerekiyor. Reuters’a konuşan kaynaklar, Huawei ekipmanlarının büyük kısmının ruhsat süresinin üç ile beş yıl arasında değiştiğini, telekomünikasyon alanında Huawei’nin Avrupa’daki diğer rakiplerinden olan Ericsson ve Nokia’nın malzemelerine verilen ruhsat süresininse sekiz yıl olduğunu bildirdi. ANSSI’nin kararı henüz kamuoyuna ya da şirketlere açıklanmadı. Reuters’a konuşan kaynaklar, ANSSI’nin telekom operatörleriyle yaptığı gayrı resmi görüşmelerde Huawei’den alınan malzemelerin ruhsatının ileride yenilenmeyeceğini bildirdiğini, ancak bu bilginin resmi belgelerde yer almadığını kaydetti. Başbakanlık ofisinden 5G malzemeleri için verilen izinleri denetleyen sözcüyse ANSSI’nin operatörlerle yasal çerçeve içinde çalıştığını vemevcut izinlerin, bu izinlerin daha sonra yenilenmesi ya da durdurulması konusunda etkisi olmayacağını kaydetti. Huawei ise Reuters’ın konuyla ilgili yorum talebini reddetti.

Konunun hassasiyetinden dolayı ismini gizli tutmayı tercih eden bu kaynaklara göre verilen lisansların kısa süreli olması, Huawei’nin Fransa’nın 5G ağından 2028’e kadar çıkartılacağını gösteriyor. ‘‘En uzun ruhsat süresi sadece bazı ürünler için sekiz yıl olacak’’ Fransız operatörler hala bazı durumlarda Huawei’nin bazı malzemeleri için 8 yıla kadar ruhsat alabilecek ve ellerindeki malzemeleri bu süre boyunca kullanmayı tercih edebilecek. Huawei’in ürünlerine yönelik etkili bir yasağın iki Fransız mobil telekomünikasyon firması Bouygues Telecom ve Altice’i etkilemesi bekleniyor. Bu iki Fransız operatör, hali hazırda Huawei ürünlerini kullanıyor. 4G altyapısını da değiştirmeleri gerekecek 5G ağı için verilen yeni izinler, mevcut 4G malzemeleriyle de bağlantılı olacak. Bu da bir operatörün 5G için farklı bir tedarikçiyle çalışması halinde 4G altyapısını da değiştirmesi gerektiği anlamına geliyor. Bazı şirketler tarafından bu yıl içinde birçok kez yapılan açıklamalardaysa böyle bir senaryonun gerçek olması halinde kayıplarının çok fazla olacağı ve devlet desteğine ihtiyaç duyulacağı belirtilmişti.