HABER

Fransa Hükümet Sözcüsü: “Gazeteciler de yargılanabilir, soruşturulmaları normal”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Fransa’da birçok gazetecinin İç Güvenlik Genel Yönetimi (DGSİ) tarafından devletin gizli bilgilerini paylaşmaktan sorguya çekilmesi üzerine Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, “Basın özgürlüğüne çok bağlıyım ama gazeteciler diğer herkes gibi yargılanabilir” açıklaması yaptı.Fransa’da birçok gazeteci, İç Güvenlik Genel Yönetimi (DGSİ) tarafından devletin gizli bilgilerini paylaşmaktan sorguya çekildi.

Fransa’da birçok gazetecinin İç Güvenlik Genel Yönetimi (DGSİ) tarafından devletin gizli bilgilerini paylaşmaktan sorguya çekilmesi üzerine Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, “Basın özgürlüğüne çok bağlıyım ama gazeteciler diğer herkes gibi yargılanabilir” açıklaması yaptı.
Fransa’da birçok gazeteci, İç Güvenlik Genel Yönetimi (DGSİ) tarafından devletin gizli bilgilerini paylaşmaktan sorguya çekildi. Fransa’nın Suudi Arabistan’a Yemen’de kullandığı silahları sattığını ortaya çıkaran gizli belgeleri paylaşan Disclose gazetesinin iki gazetecisinden sonra aynı konuyla ilgili Quotidien haber programı gazetecilerinin ve aylarca Fransa gündemini çalkalayan Benalla skandalı ile ilgili Le Monde gazetecisi Ariane Chemin’in de sorguya çekildiği öğrenildi. Gazetecilerin istihbarat ve soruşturma birimlerince sorguya çekilmesi hakkında açıklama yapan Sözcü Ndiaye, “Basın özgürlüğüne çok bağlıyım ama gazeteciler de diğer herkes gibi yargılanabilir” dedi.
Sorgu ve soruşturmaların diğer gazetecileri korkutmak ve tenkit etmek için yapılmadığını dile getiren Ndiaye, “Her yargılanabilir bireye yapılabileceği gibi normal” ifadelerini kullandı.
“Yemen ile ilgili gizli olduğu belirtilmiş belgeler vardı, bu gizli belgelerin ortaya çıkması normal değil” diyen Sözcü Ndiaye, bu gizli belgelerin yabancı güçlerce kullanılabileceğini ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2017 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘Güvenlik Görevlisi’ olarak görevlendirdiği 26 yaşındaki Alexandre Benalla’nın 1 Mayıs gösterilerinde çevik kuvvet kılığına girip, protestocuları dövdüğü görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisiDevlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi
Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklamaBahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklama

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir

Erdoğan: İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Son dakika: Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklama

Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıl hapis talebi

Canan Kaftancıoğlu için 17 yıla kadar hapis talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.