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Fransa Hükümet Sözcüsü'nden "Gazeteciler de hesap vermeli" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

Sözcü Sibeth Ndiaye: - "Gazeteciler de diğer insanlar gibi hesap vermeli" - Ülke genelindeki çok sayıda medya mensubu ve sendika, gazetecilerin ifadeye çağrılmasından rahatsız

BRÜKSEL (AA) - Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, son 4 ayda Fransa'daki çeşitli medya kuruluşlarında çalışan 8 gazetecinin Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSİ) ifadeye çağrılmasına ilişkin, "Gazeteciler de diğer insanlar gibi hesap vermeli." dedi.

Europe 1 kanalına konuşan Ndiaye, ülkedeki bazı gazetecilerin, Fransa'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Yemen’deki savaşta kullanıldığına dair yaptıkları haberlerin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle ifadeye çağrılmasını savundu.

Ndiaye, "güvenlik ve askeri eylemlere" ilişkin devlet sırlarının korunması gerektiğini belirterek, özellikle Fransız menşeli silahların Yemen’deki savaşta kullanılmasına ilişkin bilgilerin bugün gazetecilere, yarın ise yabancı güçlere sızdırılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ndiaye, "Gazeteciler de diğer insanlar gibi hesap vermeli." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ülke genelindeki çok sayıda medya mensubu ve sendika, gazetecilerin ifadeye çağrılmasına tepki gösteriyor. Söz konusu kurum ve kişiler, gazetecilerin, kamuyu bilgilendirme amaçlı haberlerindeki kaynaklarının gizliliği ilkesinin Fransa'daki 29 Temmuz 1881 tarihli basın özgürlüğü yasasıyla koruma altına alındığını savunuyor.

Basın kuruluşu Disclose'nin haberinde, Fransa'nın Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de kullanıldığına ilişkin yazılan haberin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle bir gazetecinin, DGSİ'ye ifadeye çağrıldığı belirtilmişti.

Haberde, söz konusu gazeteciye ifade sırasında avukatının bulunamayacağının söylendiği aktarıldı.

Fransa’da 3 gazeteci de geçen ay aynı gerekçeyle DGSİ'ye ifadeye çağrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa gazeteci

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