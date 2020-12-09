Fransa hükümeti İslamcılık karşıtı yasayı onayladı

Yeni düzenleme, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin camiler üzerindeki etkisini azaltılmayı da hedefliyor.Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında Samuel Paty adlı bir öğretmenin radikal İslamcı bir öğrencisi tarafından öldürülmesi üzerine İslamcılığa karşı sertleştirilen yasal düzenlemeler kabinenin onayından geçti. Yasa paketi, Fransa'daki camiler üzerinde kontrolün artırılması, yabancıların sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması ve internet üzerinden nefret söylemlerinin cezalandırılması gibi 50'den fazla maddeyi kapsıyor.

Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Fransa'daki camiler üzerinde nüfuz kullanmasını engellemeyi de amaçlayan yasal düzenlemeyle belirlenen bazı camilerde kontroller yapılması planlanıyor. Bu kontrollerden Türkiye ile bağlantılı DİTİB camilerinin de etkilenebileceği tahmin ediliyor.

"Cumhuriyetin değerlerini güçlendirecek"

Yasa tasarısının "Elini öğretmenimden çek, elini cumhuriyetin değerlerinden çek" sloganıyla hazırlandığını söyleyen Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, tasarının cumhuriyetin değerlerini güçlendireceğini söyledi. Başbakan Jean Castex de yasal düzenlemenin "radikal İslamcılığın tehlikeli ideolojisine son vermeyi amaçladığını" vurguladı.