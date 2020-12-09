HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa hükümeti İslamcılık karşıtı yasayı onayladı

Fransa hükümeti İslamcılık karşıtı yasayı onayladı

09.12.2020 17:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransa hükümeti İslamcılık karşıtı yasayı onayladı

Fransa'da kabine, radikal İslamcılığa karşı hazırlanan yeni yasal düzenlemeleri kabul etti.

Yeni düzenleme, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin camiler üzerindeki etkisini azaltılmayı da hedefliyor.Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında Samuel Paty adlı bir öğretmenin radikal İslamcı bir öğrencisi tarafından öldürülmesi üzerine İslamcılığa karşı sertleştirilen yasal düzenlemeler kabinenin onayından geçti. Yasa paketi, Fransa'daki camiler üzerinde kontrolün artırılması, yabancıların sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması ve internet üzerinden nefret söylemlerinin cezalandırılması gibi 50'den fazla maddeyi kapsıyor.

Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Fransa'daki camiler üzerinde nüfuz kullanmasını engellemeyi de amaçlayan yasal düzenlemeyle belirlenen bazı camilerde kontroller yapılması planlanıyor. Bu kontrollerden Türkiye ile bağlantılı DİTİB camilerinin de etkilenebileceği tahmin ediliyor.

"Cumhuriyetin değerlerini güçlendirecek"

Yasa tasarısının "Elini öğretmenimden çek, elini cumhuriyetin değerlerinden çek" sloganıyla hazırlandığını söyleyen Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, tasarının cumhuriyetin değerlerini güçlendireceğini söyledi. Başbakan Jean Castex de yasal düzenlemenin "radikal İslamcılığın tehlikeli ideolojisine son vermeyi amaçladığını" vurguladı.

Yeni düzenlemeyle kız çocuklarının okula gitmesini ya da okulda spor derslerine katılmasını engelleyen ve kız çocuklarını başörtüsü takmaya zorlayan İslamcı grupların üzerine de daha sert bir şekilde gidilmesi isteniyor. Ayrıca başkalarının özel, ailevi ya da mesleki kişisel bilgilerini internette yayarak söz konusu kişilerin hayatını tehlikeye atanlar da daha sert bir şekilde cezalandırılacak.

Yasa tasarısı polise geniş yetkiler tanıması, aynı zamanda hükümet ve polisin eleştirilmesini cezalandırmaya olanak tanıması nedeniyle eleştiriliyor. Bu nedenle geçtiğimiz haftalarda polis şiddetine karşı düzenlenen gösterilerde yeni güvenlik yasası da protesto edilmişti.

Öğretmenin öldürülmesi olayı

47 yaşındaki Samuel Paty, 16 Ekim'de Paris'in banliyölerinden birinde bulunan okulunun yakınlarında, sınıfta ifade özgürlüğünü anlatırken Muhammed Peygamber karikatürlerini gösterdiği gerekçesiyle 18 yaşındaki bir Çeçen kökenli tarafından kafası kesilerek öldürülmüştü.

AFP / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Almanya Tarım Bakanı basamağı fark etmeyip düştüAlmanya Tarım Bakanı basamağı fark etmeyip düştü
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Rusya'dan aşı olacaklara 'iki ay alkol kullanmayın' çağrısı

Aşı olacaklara 'iki ay alkol kullanmayın' çağrısı

Almanya Tarım Bakanı basamağı fark etmeyip düştü

Almanya Tarım Bakanı basamağı fark etmeyip düştü

AB Türkiye'nin sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırımları sertleştirecek

AB Türkiye'ye yaptırımları sertleştirecek!

Volkanda açılan deliğe düşen kadın: Dehşete düştüm

Volkanda açılan deliğe düştü!

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Korona aşısı olanlar maske takmaya devam edecek mi?

Korona aşısı olanlar maske takmaya devam edecek mi?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.