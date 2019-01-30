Fransa hükümeti protestocuları cezalandıracak yasal düzenleme yapmaya hazırlanıyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sarı Yeleklilerin hükümete karşı yürüttüğü protestoların 7. haftasında izinsiz gösterilere katılanları cezalandıracak yasal düzenlemeleri destekleyeceklerini açıkladı. Philippe, hükümetinin gösterilerde sarı yelek giymeyi ve maske takmayı engellemek için kanun tasarısı hazırlamak istediğini söyledi.

Philippe, ayrıca beklenen yeni gösteri dalgası için 80 bin güvenlik görevlisinin konuşlandırılacağını kaydetti. Protestocular geçtiğimiz hafta sonu forkliftle bir hükümet binasının kapısını kırmış ve içeri girmişti.

Fransa’daki protestolar yakıt zammına karşı 17 Kasım’da Fransa genelinde sarı yelek giyen ve kendilerine ’Gilet Jaunes’ diyen Sarı Yeleklilerle polis arasında çıkan çatışmalarda en az 6 kişi hayatını kaybetti ve en az bin 400 kişi de yaralandı. Güvenlik kuvvetleri ülke genelinde 5 bin 339 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 815’i mahkemeye sevk edildi, 152 kişi için de yakalama kararı çıkarıldı.

Hükümet tedbir planları hazırlıyor

Fransız TV kanalı TF1’de konuşan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, izinsiz gösterilere maske takarak katılanların cezalandırılmasını öngören bir yasa çıkarılmasını destekleyeceklerini söyledi. Başbakan, olay çıkaran holiganların maçlara alınmasının yasaklanmasında olduğu gibi şiddete yönelen protestocuların da gösterilerde yer almasının yasaklanacağını söyledi.

Başbakan, protestolar esnasında, mala ve iş yerlerine verilen zararın karşılanması vergi verenler tarafından değil bunları gerçekleştirenler tarafından ödeneceğini söyledi.