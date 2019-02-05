Fransa İçişleri Bakanı 8 kişinin öldüğü facia bölgesinde

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris’te 8 kişinin öldüğü yangının yaşandığı bölgeye gelerek itfaiye erleriyle görüştü.
Fransa’nın başkenti Paris’te gece saatlerinde meydana gelen apartman yangınında 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner facianın yaşandığı bölgeye geldi. Castaner sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Paris itfaiyesine gösterdikleri yoğun çabadan dolayı teşekkür etti.
Paris’in 16’ncı bölgesinde 41 yaşındaki bir kadın henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir apartmanı ateşe verdi. Olayda 8 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Yangına 200 itfaiye eri müdahale etti.
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!
Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...
İklim bilimcilerden korkutan açıklama
Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum