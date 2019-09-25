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Fransa İçişleri Bakanı Castaner: “Polise barbar diyen Melenchon özür dilesin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 13:02 | Son Güncelleme

Fransa’nın aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (La France İnsoumise) lideri Jean Luc Melenchon’un Salı günü emeklilik reformu eyleminde şiddet gösteren polis memurlarını “barbar” olarak nitelendirmesine İçişleri Bakanı Christophe Castaner tepki gösterdi.

Fransa’nın aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (La France İnsoumise) lideri Jean Luc Melenchon’un Salı günü emeklilik reformu eyleminde şiddet gösteren polis memurlarını “barbar” olarak nitelendirmesine İçişleri Bakanı Christophe Castaner tepki gösterdi. Castaner sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Melenchon’un polisten özür dilemesini istedi.
Fransa’da Salı günü gerçekleşen emeklilik reformu eylemlerinde polisin şiddet göstermesi üzerine komünist parti olan Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean Luc Melenchon, polis memurlarını “barbar” olarak nitelendirdi. “Dikkat edin, artık polisleri durduramıyoruz” diyen Melenchon, “Eğer ben de eylemde olaydım beni öldürürlerdi, zaten beni öldürebilmek için fırsat kolluyorlar” açıklamasını yapmıştı.
Eylemcilere şiddet gösteren polis memurlarının “barbar” olduğunu söyleyen Melenchon’a tepki İçişleri Bakanı Christophe Castaner’den geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan İçişleri Bakanı, “Her gün Fransızların canını hayatları pahasına korumak için görev alan polis memurlarımıza ’barbar’ hakareti kabul edilemez. Melenchon onlara hem saygı hem de özür borçlu” açıklamasında bulundu.
Öte yandan, daha önce yine polis memurları ile karşı karşıya gelen Melenchon’un evinde arama yapılmış, arama sırasında memurlara “cumhuriyeti ben temsil ediyorum, cumhuriyet benim, evimi arayamazsınız” çıkışı yapmış ve memurların görevlerine engel teşkil etmekten hakkında dava açılmıştı.

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