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  4. Fransa İçişleri Bakanı Castaner: "Sadece polislerin güç kullanması meşrudur"

Fransa İçişleri Bakanı Castaner: "Sadece polislerin güç kullanması meşrudur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:52 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanı Castaner: "Sadece polislerin güç kullanması meşrudur"

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, protesto gösterilerinde sadece polislerin güç kullanmasının meşru olduğunu belirterek, "Ancak polislerin bunu orantılı şekilde yapmaları gerekir ve her zaman bunu yapıyorlar." dedi.

Castaner, son haftalarda ülkede yapılan eylemlerde yaşanan polis şiddetine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki gün önce sarı yeleklilerin Paris'te düzenlediği gösteride, polisin yerde yatan eylemciyi dövdüğü olayın aydınlığa kavuşturulması gerektiğini belirten Castaner, görüntülerini izlediği bu olayı "şok edici" olarak nitelendirdi.

Castaner, polisin eylemlerde suç işlemesi halinde cezalandırılacağını söyledi.

Gösteride yaşanan şiddete tepki gösteren Castaner, "Sadece polislerin güç kullanması meşrudur. Ancak polislerin bunu orantılı şekilde yapmaları gerekir ve her zaman bunu yapıyorlar." açıklamasında bulundu.

Sarı yelekliler, cumartesi günü ülke genelinde gösteri düzenlemişti. Paris'teki eylemde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanmıştı.

Polis biber gazı ve plastik bombayla müdahale ederken, bir polis memurunun yerde yatan göstericiyi darbettiği ve bu kişinin kafası kanlar içinde kaldığına dair görüntüler sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Bu olayın üzerine Paris Savcılığı, soruşturma açmıştı.

- Polis şiddeti

17 Kasım 2018'de başlayan sarı yeleklilerin gösterileri ve 5 Aralık'tan bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı farklı günlerde yapılan eylemlerde polisin protestoculara ve gazetecilere uyguladığı şiddet tartışma konusu oluyor.

Son 1 yılda düzenlenen gösterilerde, polis müdahalesi sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu, yaklaşık 500 kişi yaralandı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), geçen yıl polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlattı.

Paris Savcılığı da 9 Ocak'ta Paris'teki eylemde polisin göstericilere uyguladığı şiddet olaylarına ilişkin 3 soruşturma açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bazı polislerin kabul edilemez davranışlarda bulunduğunu ancak tüm polislerin eylemcilere şiddet uyguladığını söylemenin doğru olmadığını belirtti.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, 5 Aralık'ta Paris'teki emeklilik reformu protestolarını takip ederken Fransız polisinin kullandığı plastik bombanın isabet etmesi sonucu gözünden yaralandı.

AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir de Paris'te 9 Ocak'taki gösteride, polisin attığı gaz kapsülünün bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

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Fransa Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner polis şiddeti

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