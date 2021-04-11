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Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’den cami saldırılarına tepki

11.04.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Rennes kentinde bir camiye yapılan islamofobik saldırılarına ilişkin, “Fransız Müslümanlara hakaret ediliyor, aynı zamanda Fransa’ya da. Müslüman karşıtı eylemler Cumhuriyet aleyhine eylemlerdir“ dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’den cami saldırılarına tepki

Fransa’nın Rennes kentindeki Avicennes Camisi’nin duvarına kimliği bilinmeyen kişiler tarafından İslam karşıtı, hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazılmış, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Müslümanlar ile dayanışma için kente gideceğini açıklamıştı.

Avicennes Camisi’ni ziyaret eden Darmanin, camiye yapılan islamofobik saldırıdan “tiksinti” duyduğunu ifade ederek, "Fransız Müslümanlara hakaret ediliyor, aynı zamanda Fransa’ya da. Çünkü ülkemizde tüm dini inançlar hoş karşılanmaktadır “ dedi.

"Küçük suç diye bir şey yok. Müslüman karşıtı eylemler Cumhuriyet aleyhine eylemlerdir" ifadelerini kullanan Bakan Darmanin, "Ülkemizde genel olarak on beş yıldır din karşıtı saldırılarda artış oldu" ifadesini kullandı.

Öte yandan İslam Kültür Merkezi’nin ibadethane kısmının ve caminin duvarına İslam karşıtı, hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazılmıştı. Cami duvarına İslam’a ve Hz. Muhammed’e yönelik hakaretlerin yanı sıra "Haçlı seferleri devam edecek", "Charles Martel bizi kurtaracak" ve "Katolik, devlet dini" şeklinde ifadeler yazılmış, olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. (İHA)

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