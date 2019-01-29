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Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki 500 suç duyurusuna takipsizlik kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:17 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilerin gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Christophe Castaner hakkındaki 500 suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi

PARİS (AA) - Fransa'da Yargıtay Savcısı François Molins, sarı yeleklilerin gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Christophe Castaner hakkında yapılan 500 suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verdiğini bildirdi.

Molins, yaptığı yazılı açıklamada, Castaner'in, "sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların da şiddete başvuranlar kadar suçlu olduğu" şeklindeki ifadesinin eylemcilerin gösteri özgürlüğünü elinden almadığını belirtti.

Savcı Molins, sarı yeleklilerin gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle Castaner hakkında yapılan 500 suç duyurusunda takipsizlik kararı verdiğini bildirdi.

Bu arada Le Monde gazetesinin haberine göre, sarı yeleklilerin geçen ay Caen kentinde düzenlediği gösteride polisin kullandığı biber gazı nedeniyle yüzünden yaralandığı iddia eden bir eylemcinin, 18 Ocak'ta Castaner hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Boyun Eğen Fransa Hareketi'nden milletvekili Ugo Bernalicis de yaklaşık 10 gün önce aynı suçlamayla Castaner hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve herkesi Castaner hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.

Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından, sarı yeleklilerin eylemlerinde polisin, göstericilere yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açmıştı.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 gösterici yaralandığı ve 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.

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