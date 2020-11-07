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Fransa İçişleri Bakanı: İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2020 00:34 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İslamın hoşgörü dini olduğunu ancak aşırılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı: İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerefuddin, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Fransız mevkidaşı Darmanin ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Darmanin, "İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir." dedi.

Darmanin, terörle mücadele ve Akdeniz kıyılarında yasa dışı göçü engellemek için Tunus ile iş birliği yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Bakan Şerefuddin de Tunus ve Fransa'nın, Akdeniz'de tehlike ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Dini ve cinsiyeti olmayan" terörizmle mücadeleye önem verilmesinin zorunlu olduğunu dile getiren Şerefuddin, İslam'ın, çeşitli halklarla ılımlı ve barışçıl bir şekilde yaşamaya çağıran bir din olduğunu kaydetti.

Düzensiz göç konusuna da değinen Şerefuddin, Tunusluların yasalara göre ülkelerinde hoş karşılanmaya devam edileceğini belirterek, "Biz her zaman herhangi bir Tunusluyu ülkeye kabul etmeye hazırız ve bu, Tunusluların onurunu koruyacak koşullarla gerçekleşir." dedi.

Şerefuddin, (Fransa'dan) sınır dışı edilen her Tunuslunun sınır dışı edilmeden önce tüm itiraz yöntemlerinin yerine getirilmesi dahil tüm haklarını kullanabilmesine olanak sağlanmasını ve haklarının muhafaza edilmesini talep etti.

"TERÖR OLGUSU GERÇEK NEDENLERİ ELE ALINARAK ORTADAN KALDIRILMALI"

Öte yandan, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör olgusunun gerçek nedenleri ele alınarak ortadan kaldırılması ve düzensiz göçe son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Cumhurbaşkanı Said, ülkesinin terörden uzak olmadığını, son yıllarda Tunusluların ve yabancıların hedef alındığı terör eylemlerine tanık olduğunu belirtti.

Bakan Darmanin de ülkesinin dinlerle değil, aşırılık yanlısı ideolojilerle mücadele ettiğini savundu.

Özellikle terörle mücadele başta olmak üzere iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinden övgüyle söz eden Darmanin, bu iş birliğinin ikili ve çok taraflı düzeylerde yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. (AA)

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