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Fransa İçişleri Bakanı, Müslüman kuruluşların yöneticilerine hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 23:41 | Son Güncelleme

Bakan Christophe Castaner, Müslümanlarınki dahil her dini kuruluşun organizasyonu, finansmanının şeffaflığı ve kamu düzenine riayeti konularında çalışmalar yürüttüklerini belirtti

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede Müslümanlarınki dahil her dini kuruluş ve yapıların organizasyonu, finansmanının şeffaflığı ve kamu düzenine riayeti konularında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Fransa İslam Konseyi Başkanı (CFCM) Ahmet Oğraş, Paris Camisi Yöneticisi Dalil Boubakeur'ün ev sahipliğinde yeni yıl dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Aslan, CFCM yönetim kurulu üyeleri, diplomatik temsilciler ve çok sayıda Müslüman kuruluşun yöneticileri katıldı.

Hükümet olarak Müslüman kuruluşların işleyişine karışmadıklarını ancak ilgisiz de olamayacaklarını ifade eden Castaner, 1905 laiklik yasasında gerekli görmeleri halinde değişiklik yapabileceklerini belirtti.

Castaner, ülkede dini kuruluşlar arasında bir ayrım gözetmediklerini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un laiklik yasası ile ilgili bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Castaner, laiklik yasası ile ilgili yapılan çalışmanın Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce CFCM ve diğer dini kuruluşların yöneticileriyle görüşüleceğini aktardı.

Ülkede Müslümanlarınki dahil her dini kuruluş ve yapıların organizasyonu, finansmanının şeffaflığı ve kamu düzenine riayeti konularında çalışmalar yürüttüklerini belirten Castaner, bu konularda CFCM ile de çalışmak istediğini bildirdi.

Castaner, Müslümanlara karşı yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizerek Fransa'da özgür bir şekilde dinlerini yaşayabileceklerini söyledi.

Oğraş ise CFCM'nin çalışmalarını ülkedeki Müslümanların yaşadığı sorunlara odaklanarak yürüttüklerini belirtti.

Hükümetin 1905 laiklik yasasında değişiklik isteği olması halinde ülkedeki dini kuruluşların temsilcilerine danışması gerektiğini ifade eden Oğraş, bu yasanın özellikle bir dini hedef almaması gerektiğini ve konuyu dikkatli şekilde takip ettiklerini söyledi.

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