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Fransa İçişleri Bakanı: Türkiye'nin, Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerekiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 15:20 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Türkiye büyük bir ülke ama Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerekiyor." dedi.

Fransa İçişleri Bakanı: Türkiye'nin, Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerekiyor

Darmanin, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede bir dine karşı değil "radikal İslamcılıkla" mücadele ettiklerini öne süren Darmanin, Müslümanların çoğunun Fransa'nın yasalarına uyduğunu belirtti.

Darmanin, "Yabancı güçlerin, Fransa'daki Müslümanların kendilerine ait olduğunu düşünmesi bize şoke etmelidir. Yabancı güçler hangi hakla bizim iç işlerimize karışıyor. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın açıklamaları herkesi şoke etti." ifadelerini kullandı.

Müttefiklere bazı şeyleri söylemek gerektiği ifadesini kullanan Darmanin, "Türkiye büyük bir ülke, büyük bir halkı var ama Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerekiyor." diye konuştu.

Darmanin, sunucunun Suudi Arabistan'ın Fransa'nın iç işlerine karışıp karışmadığına yönelik soruya ise yanıt vermedi.

Ülke içinde Fransa'ya düşman olanların bulunduğunun görülmesi gerektiğini dile getiren Darmanin, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında Müslümanlara ait insani yardım derneği Barakacity'nin kapatılmasını önereceğini söyledi.

MACRON MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Macron'un bu açıklamaları Arap dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

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