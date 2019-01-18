HABER

Fransa İçişleri Bakanı'ndan "biber gazı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 17:45 | Son Güncelleme

Bakan Christophe Castaner, gösterilerde kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanmaya ihtiyacı olduğunu savundu

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, gösterilerde kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanmaya ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Castaner, yaptığı açıklamada, polisin gösterilerde eylemcilere karşı biber gazı kullanmasının yasaklanması durumunda eylemlerde daha fazla kişinin yaralanacağını savundu.

Gösterilerde çıkan şiddet olaylarında polise saldırılar düzenlendiğini ifade eden Castaner, bu nedenle polisin eylemlerde kamu düzenini sağlamak için biber gazı kullanmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Castaner, polisin gösterilerde gerektiğinde orantılı şekilde güç kullanabileceğini de belirtti.

Christophe Castaner, pazartesi günü yaptığı açıklamada, polisin gösterilerde eylemcilere şiddet uygulamadığını, aksine protestocuların polise saldırdığını savunmuştu.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, dün basına yaptığı açıklamada, polisin, özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki göstermiş ve biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 gösterici yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtildi.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından sarı yeleklilerin yaptığı protesto eylemlerinde polisin göstericilere yönelik şiddet uyguladığı iddiasıyla 81 soruşturma açılmıştı.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin kullandığı biber gazı sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

PARTNERSkandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...Skandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...
Bursa'da 600 yıllık Muradiye Medrese'si müze olarak hizmetteBursa'da 600 yıllık Muradiye Medrese'si müze olarak hizmette
Kazada beli kırılan Yusuf, karnesini hastanede aldıKazada beli kırılan Yusuf, karnesini hastanede aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
biber gazı Fransa Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner paris polis Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.