Avrupa panik içinde: İdlib'e Operasyon Cihatçıları Avrupa'ya İter

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, İdlib'e yapılacak bir saldırının doğrudan Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atacağını belirterek, Suriye rejimini ve Rusya'yı bu riskleri doğru biçimde değerlendirmeye çağırdı.

BFM TV haber kanalına konuşan Le Drian, İdlib'de onbinlerce cihatçı militanın bulunduğunu belirterek, bu bölgeye yapılacak bir operasyonun, cihatçıları Avrupa'ya iteceği uyarısında bulundu. Le Drian, "Bu bölgede, çoğunluğu El Kaide üyesi, 10 ila 15 bin cihatçı militan bulunuyor. Onların içinde onlarca Fransız terörist de var. Bu cihatçılar yarın bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor" dedi.



"Yüzyılın insani felaketi yaşanabilir"



Operasyonun insani felaket riskine de değinen Le Drian, "Bölgede 3 milyon sivil yaşıyor. Rejim güçlerinin 2016'da operasyon yaparak geri aldığı Halep'te yaşanan insani dramı hatırlarsınız. İdlib'te yaşanabilecekler ile karşılaştırıldığında Halep'te olanlar hiçbir şey. Yüzyılın insani felaketi yaşanabilir" diye konuştu.

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