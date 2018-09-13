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Avrupa panik içinde: İdlib'e Operasyon Cihatçıları Avrupa'ya İter

13.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

Suriye rejimi ve Rusya'nın, İdlib'e geniş çaplı bir operasyon başlatması beklenirken, Fransa'dan yeni bir göçmen krizinin yanısıra, "cihatçıların Avrupa'ya dağılması" ile yaşanabilecek güvenlik riski uyarısı geldi.

Avrupa panik içinde: İdlib'e Operasyon Cihatçıları Avrupa'ya İter

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, İdlib'e yapılacak bir saldırının doğrudan Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atacağını belirterek, Suriye rejimini ve Rusya'yı bu riskleri doğru biçimde değerlendirmeye çağırdı.

BFM TV haber kanalına konuşan Le Drian, İdlib'de onbinlerce cihatçı militanın bulunduğunu belirterek, bu bölgeye yapılacak bir operasyonun, cihatçıları Avrupa'ya iteceği uyarısında bulundu. Le Drian, "Bu bölgede, çoğunluğu El Kaide üyesi, 10 ila 15 bin cihatçı militan bulunuyor. Onların içinde onlarca Fransız terörist de var. Bu cihatçılar yarın bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor" dedi.

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"Yüzyılın insani felaketi yaşanabilir"

Operasyonun insani felaket riskine de değinen Le Drian, "Bölgede 3 milyon sivil yaşıyor. Rejim güçlerinin 2016'da operasyon yaparak geri aldığı Halep'te yaşanan insani dramı hatırlarsınız. İdlib'te yaşanabilecekler ile karşılaştırıldığında Halep'te olanlar hiçbir şey. Yüzyılın insani felaketi yaşanabilir" diye konuştu.

Kimyasal silah hatırlatması

Le Drian, Fransa'nın kırmızı çizgisini de hatırlatarak, rejim güçlerinin İdlib'te kimyasal silah kullanması durumunda "Rejime ait hedefleri yeniden vurmakta tereddüt etmeyeceklerini" söyledi. Bazı Rus otoritlerinin bu yönde "psikolojik bir ön hazırlık içinde" olduğunu öne süren Dışişleri Bakanı, rejimin bu hazırlığının, muhalif grupların sırtına yıkılmaya çalışıldığını iddia etti.

Rusya, geçtiğimiz Salı günü yeniden, muhaliflerin İdlib yakınlarında 'sahte bir kimyasal saldırı' düzenleyerek, suçu rejim güçlerine atıp, Batı'nın bölgeye askeri müdahalede bulunmasını sağlamaya çalıştıkları iddiasını yineledi.

Geçtiğimiz Nisan ayında, Amerikan, İngiliz ve Fransız birlikleri, Duma'da 40 kişinin ölümüne yol açan kimyasal saldırının ardından, Suriye rejimine ait hedefleri bombalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İdlib cihat Avrupa Jean-Yves Le Drian

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