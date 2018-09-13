Avrupa panik içinde: İdlib'e Operasyon Cihatçıları Avrupa'ya İter

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, İdlib'e yapılacak bir saldırının doğrudan Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atacağını belirterek, Suriye rejimini ve Rusya'yı bu riskleri doğru biçimde değerlendirmeye çağırdı.
BFM TV haber kanalına konuşan Le Drian, İdlib'de onbinlerce cihatçı militanın bulunduğunu belirterek, bu bölgeye yapılacak bir operasyonun, cihatçıları Avrupa'ya iteceği uyarısında bulundu. Le Drian, "Bu bölgede, çoğunluğu El Kaide üyesi, 10 ila 15 bin cihatçı militan bulunuyor. Onların içinde onlarca Fransız terörist de var. Bu cihatçılar yarın bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor" dedi.
"Yüzyılın insani felaketi yaşanabilir"
Operasyonun insani felaket riskine de değinen Le Drian, "Bölgede 3 milyon sivil yaşıyor. Rejim güçlerinin 2016'da operasyon yaparak geri aldığı Halep'te yaşanan insani dramı hatırlarsınız. İdlib'te yaşanabilecekler ile karşılaştırıldığında Halep'te olanlar hiçbir şey. Yüzyılın insani felaketi yaşanabilir" diye konuştu.
Kimyasal silah hatırlatması
Le Drian, Fransa'nın kırmızı çizgisini de hatırlatarak, rejim güçlerinin İdlib'te kimyasal silah kullanması durumunda "Rejime ait hedefleri yeniden vurmakta tereddüt etmeyeceklerini" söyledi. Bazı Rus otoritlerinin bu yönde "psikolojik bir ön hazırlık içinde" olduğunu öne süren Dışişleri Bakanı, rejimin bu hazırlığının, muhalif grupların sırtına yıkılmaya çalışıldığını iddia etti.
Rusya, geçtiğimiz Salı günü yeniden, muhaliflerin İdlib yakınlarında 'sahte bir kimyasal saldırı' düzenleyerek, suçu rejim güçlerine atıp, Batı'nın bölgeye askeri müdahalede bulunmasını sağlamaya çalıştıkları iddiasını yineledi.
Geçtiğimiz Nisan ayında, Amerikan, İngiliz ve Fransız birlikleri, Duma'da 40 kişinin ölümüne yol açan kimyasal saldırının ardından, Suriye rejimine ait hedefleri bombalamıştı.
Kocaeli'de amatör balıkçının oltasına iğneli vatoz takıldı
Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest
Gece yarısı kritik karar! Bakan Çavuşoğlu atama kararını telefonda açıkladı
'3600 çocuk rahip tacizlerinin mağduru oldu'
Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum