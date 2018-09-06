Fransa: ‘İdlib'de Kimyasal Silah Kullanılırsa Vururuz’

Suriye rejiminin muhaliflerin son kalesi İdlib'e operasyon düzenlemesi beklenirken; Rusya, İran ve Türkiye'nin Tahran'da gerçekleştireceği 'kritik zirve' öncesinde, Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, "Esat İdlib'de kimyasal silah kullanırsa, rejime ait hedefleri vururuz" dedi. Lecointre, bu yıl sonunda IŞİD'in Irak ve Suriye'deki 'fiziki varlığına' son vereceklerini söyledi ve şartlar ilerledikçe Fransa'nın bölgedeki askeri varlığını da azaltacaklarını açıkladı. Paris'te Savunma Muhabirleri Derneği'ne mensup bir grup gazeteciyle görüşen Genelkurmay Başkanı General François Lecointre, Suriye'deki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın da belirttiği gibi, Esat rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanabileceği riski bulunduğunu dile getiren Lecointre, "Eğer bu tekrar ederse, biz de tıpkı daha önce olduğu gibi rejime ait hedefleri vururuz" dedi. Fransa, Amerika ve İngiltere, Esat rejiminin Duma'ya yönelik bir kimyasal saldırısı sonrasında, Nisan 2017'de Suriye'ye hava saldırı düzenlemiş ve rejime ait askeri hedefleri vurmuştu.

"IŞİD'in fiziki varlığı yıl sonunda bitecek" Suriye ve Irak'ta IŞİD'in fiziki olarak bitmek üzere olduğunu kaydeden General Lecointre, "IŞİD'in sözde halifeliğinin fiziki varlığı bu yıl sonuna kadar, şüphesiz sonbaharın bitiminde sona erecek. Sonbahardan itibaren IŞİD'in elinde toprak kalmayacak" dedi. ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçleri, yerel güçlerle birlikte 2014 ylında Irak ve Suriye'de geniş bölgeleri ele geçiren IŞİD'in varlığına son verdi. IŞİD, Suriye'de yalnızca, Fırat Nehri ile Irak sınırı arasında kalan bölgedeki Deyrizor kırsalında ve geniş Suriye çöllerinin bir bölümünde varlığını koruyor. Rus güçlerinin desteğiyle Suriye rejim güçlerinin her an İdlib'e geniş çaplı bir operasyon başlatması beklenirken, General Lecointre, "Rus ordusu yıl sonuna kadar muhaliflerin bu son kalesini de almaya istekli görünüyor" diye konuştu. Nüfusu 3 milyonu aşan Türkiye sınırındaki İdlib bölgesinde 700 bin ila 800 bin arasında mülteci olduğu belirtiliyor. BM rakamlarına göre rejimin saldırılarından kaçan 10 bin cihatçı terörist de bu bölgede saklanıyor.