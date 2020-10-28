Fransa İkinci Kez Karantinaya Giriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Corona virüsünün beklenmeyen bir hızla yayılması üzerine salgında ikinci dalganın önüne geçebilmek için, yeniden ülke çapında karantinaya gideceklerini açıkladı. Macron, Perşembe gece yarısından 1 Aralık tarihine kadar sıkı karantina kurallarının uygulanacağını ancak okulların açık kalacağını söyledi. Televizyon ekranlarından Fransızlar’a seslenen Macron, pandemiyle mücadelede en karamsar öngörülerin bile ikinci dalganın bu kadar hızlı geleceğini tahmin edemediğini belirtti. Macron, “Eldeki bilgilerle, elimizden gelen her şeyi yaptık. Ancak dün 527 yurttaşımız öldü, 3 bine yakın kişi yoğun bakımda. Üstelik ilk dalgada, sadece bazı bölgeler etkilenirken, virüs bu sefer tüm bölgelerde aynı hızla yayıldı” dedi. Tüm Avrupa’nın virüsün ikinci kez yayılma hızı karşısında şaşkınlığa uğradığını da kaydeden Macron, “Hepimiz aynı noktadayız. İkinci dalga, birincisinden daha zor ve öldürücü. Kasım ayı ortasında yoğun bakımdaki hasta sayısının 9 bine yükselmesini bekliyoruz. Hastanelerimiz çok hızlı bir şekilde dolacak. Hastalar arasında seçim yapılması gibi bir durumla karşı karşıya kalmamak için bugün yeni önlemler almak durumundayız” diye konuştu. Macron, yaşlı, genç, sağlık görevlileri, dar gelirliler ve ekonomiyi korumak için yeni ve sert tedbirler almak zorunda olduklarını söyledi.

Okullar açık kalacak Bazı ülkelerde uygulanan “toplu bağışıklık” yönteminin ‘Fransa’da 400 bin kişinin Corona virüsü nedeniyle ölmesi’ anlamına geldiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, “Ama Fransa, asla buna izin vermeyecek. Cuma gününden itibaren tüm ülkede yeniden karantinaya giriyoruz. Okullar açık kalacak, işe gidilecek, huzur evleri ziyaret edilebilecek. Ancak bunun dışında herkes evlerinde olacak” dedi. Macron tarafından açıklanan yeni karantina kurallarına göre, Fransızlar yeniden evlere kapanacak, yalnızca, iş, doktor randevusu, alışveriş ve hava almak için, bir izin belgesi imzalayarak çıkabilecekler. Kreşler, okul, kolej ve liseler açık kalmaya devam edecek, üniversiteler ise kapanacak. Okullardaki sağlık protokolleri daha da güçlendirilecek. Şirketlerde olabildiğince evden çalışma yöntemi uygulanacak. İnşaat ve kamu sektöründe faaliyetler devam edecek. Kamusal alanda her türlü toplantı yasak olacak. Halen açık olan bar ve restoranlar da Cuma sabahından itibaren kapatılacak.