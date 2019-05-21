Fransa ikiye bölündü! Eşi ötenazi istiyor! Ailesi 'Hayır' diyor!

Fransa'da, on bir yıl önce, 2008 yılında motosiklet kazası geçiren ve psikiyatri kliniğinde hemşire olarak çalışan Vincent Lambert'ın, kazadan sonra kolları ve bacakları felç oldu ve bilinci asgari düzeye indi. Mide tüpleri sayesinde gıda ve su ile hayatta kalması sağlandı. Dışarıdan yardım almadan nefes alan Lambert bazen gözlerini açabiliyor.

ANNE VE BABASI YAŞAMASINI İSTİYOR

BBC'de yer alan habere göre sağlık durumunu iyileştirmeye çalışan hastane 2013 yılında eşi Rachel'in de rızasıyla Lambert'e bakımın durması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Lambert'ın annesi, babası ve ailesinin diğer üyeleri ise bundan haberdar edilmediği için karara itiraz etti ve hastayla ilgili yasal bir mücadele başladı.

TEPKİ VERDİĞİ VİDEOYU PAYLAŞTILAR

Lambert'in eşi, altı kardeşi ve yeğeni yapay yaşam desteğinin sonlandırılmasını isterken Katolik anne babası Pierre ve Viviane ile diğer iki kardeşi Lambert'ın yaşatılmasını talep etti. 2015 yılında tarafların ciddi biçimde karşı karşıya geldiği dönemde Lambert'ın anne ve babası YouTube kanalında oğullarının aile üyelerine tepki verdiğini gösteren bir videoyu paylaştılar.