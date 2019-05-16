Fransa ile Kıbrıs askeri işbirliğine gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında yürüttüğü sondaj faaliyetlerine tepkisini değerlendirken, “Kıbrıs Cumhurbaşkanı Türkiye'nin faaliyetlerini anlattı ve bunları onaylamadıklarını belirtti. Bizden, Türkiye ile bir temas varsa, Kıbrıs'ın çıkarlarını savunmamızı rica etti. Biz de bunu yapacağız” diye konuşmuştu.

DW,dpa/TY,JD

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