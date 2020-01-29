Fransa ile Yunanistan arasında güvenlik konusunda stratejik ortaklık kurulacak

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ile Yunanistan arasında haziran ayına kadar güvenlik konusunda stratejik bir ortaklık kurulacağını belirtti.

Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Macron, Fransa'nın bu konuda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) desteklediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa, Avrupalı ortaklarıyla Türkiye'nin müdahalelerini ve provokasyonlarını kınıyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmayı ele aldık ve bunu şiddetle kınıyoruz. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin konferansında yapmayı vadettiklerine açıkça aykırı olarak Türkiye'nin şu an yaptıklarıyla ilgili endişelerimi ifade etmek istiyorum.

Son günlerde Suriyeli paralı askerleriyle Türk gemilerinin, Libya topraklarına geldiğini görüyoruz. Bu, verilen söze saygı gösterilmediğini gösteriyor. Bu, Libya'nın egemenliğinin ve Avrupa'nın ve Sahel ülkelerinin güvenliğinin ihlalidir."