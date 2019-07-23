HABER

Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya’dan İsrail’e kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 18:46 | Son Güncelleme

Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya, İsrail hükümetinin Kudüs’ün güney bölgesinde, Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınadı.Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya, Filistin için ortak bir bildiri yayımladı.

Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya, İsrail hükümetinin Kudüs’ün güney bölgesinde, Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınadı.

Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya, Filistin için ortak bir bildiri yayımladı. Yapılan ortan açıklamada, “Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere, İsrail’in, Filistinlilerin Kudüs’ün güneyindeki Wadi al Hummus bölgesinde bulunan evlerini yıkmasını ağır bir şekilde kınamaktadır. Filistinlilere ait mülklerin İsrail hükümeti tarafından yıkılmasının devam ediyor olması sebebi ile ciddi endişelerimiz var” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İsrail hükümetinin bu davranışının uluslararası yasalara aykırı olduğu vurgulandı.

Selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyorSelfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
Fuat Oktay: Uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven artıyor (2)Fuat Oktay: Uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven artıyor (2)
Dünya liderleri ve diplomatlardan Johnson’a tebrikDünya liderleri ve diplomatlardan Johnson’a tebrik

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
İBB'de Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş.'ye İpek Elif Atayman'ı atadı (İpek Elif Atayman kimdir?)

İBB'de yeni atama! İşte o isim...

Süleyman Soylu: Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Aksaray’ın Demirci beldesinde kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti (Süleyman Arif Emre kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.