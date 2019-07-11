Fransa İnternet Devlerine Vergiyi Onayladı ABD Soruşturma Açtı 

Fransa’da Google, Amazon, Facebook ve Apple (GAFA) başta olmak üzere, internet devlerinin vergi ödemesi zorunluluğunu getiren yasa onaylandı. Yasayla bu şirketlere Fransa'daki gelirlerinin yüzde 3'ü oranında vergi ödemeleri zorunluluğu getiriliyor. ABD, yasanın sonuçlarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Fransa Ulusal Meclisi'inde 4 Temmuz'da onaylanan "GAFA yasası", parlamentonun üst kanadı Senato'dan da geçerek kesinleşti. Fransa bu yasayla, Google, Apple, Facebook, Amazon, Airbnb, Instagram ve Meetic başta olmak üzere 30 kadar internet devine vergi uygulayan az sayıda ülkeden birisi oldu.

Yeni düzenleme, yılda 750 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde eden ve bunun 25 milyonunu Fransa'da kazanan firmaları kapsıyor. Yasa ile devletin kasasına bu yıl 400 milyon, 2020 yılında da 650 milyon Euro girmesi planlanıyor.

Fransa, aynı yasayı Avrupa Birliği kapsamında çıkarmak için kulis yapmış ancak, İrlanda, İsveç, Danimarka ve Finlandiya karşı çıkınca ortak bir metin üzerinde anlaşma sağlanamamıştı. Fransa da uluslararası alanda, G-20 ya da AB seviyesinde ortak bir çözüm bulunana kadar tek taraflı olarak vergi uygulama kararı almıştı.