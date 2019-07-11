Fransa İnternet Devlerine Vergiyi Onayladı ABD Soruşturma Açtı 

Fransa’da Google, Amazon, Facebook ve Apple (GAFA) başta olmak üzere, internet devlerinin vergi ödemesi zorunluluğunu getiren yasa onaylandı. Yasayla bu şirketlere Fransa'daki gelirlerinin yüzde 3'ü oranında vergi ödemeleri zorunluluğu getiriliyor. ABD, yasanın sonuçlarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
Fransa Ulusal Meclisi'inde 4 Temmuz'da onaylanan "GAFA yasası", parlamentonun üst kanadı Senato'dan da geçerek kesinleşti. Fransa bu yasayla, Google, Apple, Facebook, Amazon, Airbnb, Instagram ve Meetic başta olmak üzere 30 kadar internet devine vergi uygulayan az sayıda ülkeden birisi oldu.
Yeni düzenleme, yılda 750 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde eden ve bunun 25 milyonunu Fransa'da kazanan firmaları kapsıyor. Yasa ile devletin kasasına bu yıl 400 milyon, 2020 yılında da 650 milyon Euro girmesi planlanıyor.
Fransa, aynı yasayı Avrupa Birliği kapsamında çıkarmak için kulis yapmış ancak, İrlanda, İsveç, Danimarka ve Finlandiya karşı çıkınca ortak bir metin üzerinde anlaşma sağlanamamıştı. Fransa da uluslararası alanda, G-20 ya da AB seviyesinde ortak bir çözüm bulunana kadar tek taraflı olarak vergi uygulama kararı almıştı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler isyanının ardından, halkın internet devlerini vergilendirilmesi talebi üzerine, bu yasayı getirme sözü vermişti.
ABD: ‘’Vergi yasası adaletsiz’’
Fransa'nın bu tek taraflı inisiyatifi, firmaların çoğunun ABD merkezli olması nedeniyle Washington yönetimini harekete geçirdi. Yasanın onaylanmasından bir gün önce açıklama yapan ABD yönetimi, bu verginin adaletsiz olduğunu savunarak, uygulamanın ekonomik sonuçları konusunda bir soruşturma başlattı.
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, "Yeni yasa metni ve Fransız yetkililerin açıklamaları, Fransa'nın bu vergi ile ABD teknoloji şirketlerini adaletsiz bir şekilde hedeflediğini gösteriyor" dedi.
Robert Lighthizer'ın açıklamasına tepki gösteren Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise, Müttefik ülkelerin sorunları tehdit dışında yöntemlerle çözmelerini beklediklerini söyledi. Le Maire, "Fransa egemen bir devlettir ve mali politikalarına egemen bir şekilde karar verir. Vergi konusundaki kararlarını da egemen şekilde almaya devam edecektir" diye konuştu.
Japonya'da geçen ay düzenlenen G-20 liderler zirvesinde internet devleri, uluslararası alanda vergi adaletini sağlama konusundaki çabaları iki katına çıkarma sözü vermişti.
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