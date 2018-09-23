Fransa İran'daki terör saldırısını kınadı

PARİS (AA) - Fransa İran'ın Ahvaz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa bugün Ahvaz'da meydana gelen terör saldırısını sert bir şekilde kınıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Fransa'nın hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran'a başsağlığı dilediği ve olayı yakından takip ettiği belirtildi.
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