"Fransa, İran'ın açıklamasını endişeyle karşılıyor"

PARİS (AA) - Fransa, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durduracağına yönelik açıklamayı endişeyle karşıladıklarını, uluslararası güvenlik için önemli olan anlaşmanın tümüyle yerine getirilmesi için kararlı olduklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durduracağına yönelik açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fransa, bu açıklamayı endişeyle karşılıyor. Fransa, uluslararası güvenlik için önemli olan (İran nükleer) anlaşmasını tümüyle yerine getirilmesi için kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Tarafların bu anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirilmesini engelleyecek her eylemden kaçınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Fransa, İran’ı bu anlaşmadan doğan tüm nükleer yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesini şiddetle çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İran'a anlaşmayı ihlal edecek her adımdan kaçınması çağrısı yapılırken, Fransa'nın İran'ın açıklamalarına ilişkin Avrupalılarla irtibatta olduğu belirtildi.