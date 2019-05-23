Fransa İranlı Mühendisi ABD’ye İade Edebilir

Bir İran firması adına yasa dışı yollardan Amerikan teknolojisi ithal etme girişiminde bulunan ve Fransa’da gözaltına alınan İranlı mühendisin ABD’ye iade edilmesi gündemde.

41 yaşındaki Jalal Rohollahnejad, Tahran’dan Moskova aktarmalı Fransa’ya uçmuş ve 2 Şubat’ta Nice Havaalanı’nda gözaltına alınmıştı. Aix-en-Provence mahkemesi, Rohollahnejad’ın kefalet talebini reddetti ve ABD’ye iade edilmesi kararı aldı.

ABD, Rohollajnejad’ın ABD’den endüstriyel mikrodalga sistemlerini askeri amaçlarla kullanmak üzere İran’a ithal etmeye çalıştığından şüpheleniyor.

ABD’li müfettişler, mühendisin İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı bir şirket adına hareket ettiğini savunuyor.

İranlı mühendisin avukatıysa, ABD’nin çıkardığı tutuklama kararının tamamen siyasi olduğunu ve müvekkilinin iadesini reddetmeyi sürdüreceğini söyledi.

İranlı Jalal Rohollahnejad’ın ABD’ye iadesi için Fransa Başbakanı’nın onayı gerekiyor.

ABD, 2015’in Mayıs ayında imzalanan Tahran’ın nükleer programıyla ilgili anlaşmadan çekildikten sonra İran’da birçok sektörü hedef alan yaptırımları yeniden uygulamaya sokmuştu.

