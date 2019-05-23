HABER

Fransa İranlı Mühendisi ABD’ye İade Edebilir

23.05.2019 22:22 | Son Güncelleme

Bir İran firması adına yasa dışı yollardan Amerikan teknolojisi ithal etme girişiminde bulunan ve Fransa’da gözaltına alınan İranlı mühendisin ABD’ye iade edilmesi gündemde

Fransa İranlı Mühendisi ABD’ye İade Edebilir

Bir İran firması adına yasa dışı yollardan Amerikan teknolojisi ithal etme girişiminde bulunan ve Fransa’da gözaltına alınan İranlı mühendisin ABD’ye iade edilmesi gündemde.

41 yaşındaki Jalal Rohollahnejad, Tahran’dan Moskova aktarmalı Fransa’ya uçmuş ve 2 Şubat’ta Nice Havaalanı’nda gözaltına alınmıştı. Aix-en-Provence mahkemesi, Rohollahnejad’ın kefalet talebini reddetti ve ABD’ye iade edilmesi kararı aldı.

ABD, Rohollajnejad’ın ABD’den endüstriyel mikrodalga sistemlerini askeri amaçlarla kullanmak üzere İran’a ithal etmeye çalıştığından şüpheleniyor.

ABD’li müfettişler, mühendisin İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı bir şirket adına hareket ettiğini savunuyor.

İranlı mühendisin avukatıysa, ABD’nin çıkardığı tutuklama kararının tamamen siyasi olduğunu ve müvekkilinin iadesini reddetmeyi sürdüreceğini söyledi.

İranlı Jalal Rohollahnejad’ın ABD’ye iadesi için Fransa Başbakanı’nın onayı gerekiyor.

ABD, 2015’in Mayıs ayında imzalanan Tahran’ın nükleer programıyla ilgili anlaşmadan çekildikten sonra İran’da birçok sektörü hedef alan yaptırımları yeniden uygulamaya sokmuştu.

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: 'Ya S-400 ya F-35'Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: 'Ya S-400 ya F-35'
Berlin Tahran’da arabuluculuk arayışındaBerlin Tahran’da arabuluculuk arayışında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FBI üst düzey yetkilisi: ABD'deki beyaz ırkçılık saldırılarında ciddi artış yaşanıyor

FBI'dan korkutan açıklama! Büyüyen ve endişe uyandıran tehdit...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

İngiltere'de alarm!

İngiltere'de alarm!

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme işlemi başladı

Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme işlemi başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.