Fransa IŞİD'in Sahra lideri El Sahravi'yi Öldürdüğünü Açıkladı

Fransa IŞİD'in Büyük Sahra şefi Adnan Ebu Velid Sahravi'yi öldürdüğünü açıkladı. Savunma Bakanı Florence Parly, Sahra'daki terörün bir "1 numaralı ismi" El Sahravi'nin, Fransız ordusunun birkaç hafta önce gerçekleştirdiği bir operasyonla öldürüldüğünü kaydetti.

Parly, bu sabah Fransız Genel Kurmayı ve dış istihbarat şefleri ile düzenlediği basın toplantısında, Sahravi'nin öldürülmesine ilişkin detayları verdi. Parly, El Sahravi'nin, bir operasyon çerçevesinde Sahra'da görev yapan Fransız askerlerinin birkaç hafta önce düzenlediği bir saldırıda öldürüldüğünü kaydetti.

Fransız Savunma Bakanı "El-Sahravi, Sahra'daki cihadın tarihi ismidir. 2015'te Sahra'da IŞİD'i kuran kişidir. Otoriter, otokrat bir emir ve IŞİD'in Sahra'daki eylemlerini yöneten isimdir. Mali, Nijer ve Burkinabe 3'lü sınırında, pek çok katliam gerçekleştirdi. Nijer güvenlik güçlerini ve yerel sivil güçleri de hedef aldı. Kanlı eylemlerini filme alan katliamlar gerçekleştirdi. IŞİD Büyük Sahra örgütünün (EIGS), 2013'ten bu yana 2 bin ila 3 bin sivili öldürdüğünü tahmin ediyoruz. Ve kurbanların büyük bölümü müslümanlardan oluşuyor" dedi.

El-Sahravi, Nijer'de 2017 yılında, 4 ABD askeri personelini ve Nijer ordusundan 4 kişinin öldürüldüğü bir saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. Parly, El Sahravi'nin, 2017 yılında 6 Fransız insani yardım görevlisiyle, Nijerli askerlerin öldürüldüğü saldırının da arkasında olduğunu belirtti.

Fransa'nın önümüzdeki aylarda Sahra'da 3 önemli önceliği olduğunu dile getiren Savunma Bakanı "Askeri varlığımızı Sahra'daki yeni duruma adapte edeceğiz, Sahel'i terketmeyeceğiz ve bizim en önemli önceliğimiz olan terörle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Sahravi'nin öldürülmesi, Sahel'deki terörist gruplara karşı mücadelemizde bir başka büyük başarıdır" ifadelerine yer verdi.

El Sahravi kimdir ?

Yaz aylarından bu yana öldüğü dedikoduları dolaşan Adnan Ebu Velid El Sahravi, Batı Sahra bölgesinde doğdu ve daha sonra Polisario Cephesi'ne katıldı. Bir süre Cezayir'de kalan Sahravi, 2012’de kuzey Mali'ye gitti ve Mali'nin kuzeyindeki büyük Gao kasabasını kontrol eden MUJAO birliklerine katıldı. Burada önemli bir figür haline gelen IŞİD lideri, MUJAO'nun, bölgesel El Kaide'ye bağlılığını açıklamasına bir süre sadık kaldı. Ancak 2015'te IŞİD'e bağlılık sözü veren bir sesli mesaj yayınladı.

Fransa, Sahel'deki 8 yıldır süren askeri varlığı sırasında, 50 askerini kaybetti. Macron geçtiğimiz Haziran ayında, bölgedeki Fransız varlığının azaltıldığını, 2023 yılına kadar kapsamlı bir yeniden yapılanma planı uygulayacaklarını, terörle mücadele operasyonlarına farklı yöntemlerle odaklandıklarını duyurdu. Bölgede 5 bin olan Fransız asker sayısı, önümüzdeki yıl 2 bin 500'e indirilecek.

