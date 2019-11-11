Fransa IŞİD'li vatandaşlarını yargılamaya hazırlanıyor

Bir Danimarka vatandaşının da sınırdışı edildiği bildirildi.Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Türk makamlarınca yakalananların ülkelerine iade sürecinin başlatıldığını duyurmasının ardından iadeler başladı. Avrupa ülkelerinden de bu konuda peşpeşe açıklamalar geliyor.

Fransız bir yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından sınır dışı edilen Fransız vatandaşlarının büyük bir bölümünün kadın olduğunu söyledi.

Aynı yetkili, sınır dışı edilenlerin bir kısmının uzun zamandır Türkiye’de olduğunu, bir kısmının da kısa bir süre önce Türkiye’ye geldiğini kaydetti. Türkiye tarafından sınır dışı edilen 11 kişinin yargılanacağını söyleyen yetkili, yargılamanın sivil mi, yoksa askeri mahkemelerde mi yapılacağı konusuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Hafta sonunda AFP'ye konuşan Fransız Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, 2014 yılında Türkiye ile yapılan bir anlaşma kapsamında çok sayıda IŞİD zanlısının Türkiye tarafından iade edildiğini ve şu an yapılan iadelerin kendileri için yeni birşey olmadığını söyledi.