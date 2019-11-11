HABER

Fransa IŞİD'li vatandaşlarını yargılamaya hazırlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

Fransa, Türkiye’nin "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirerek sınır dışı edileceğini duyurdukları arasındaki vatandaşlarını yargılayacağını açıkladı.

Bir Danimarka vatandaşının da sınırdışı edildiği bildirildi.Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Türk makamlarınca yakalananların ülkelerine iade sürecinin başlatıldığını duyurmasının ardından iadeler başladı. Avrupa ülkelerinden de bu konuda peşpeşe açıklamalar geliyor.

Fransız bir yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından sınır dışı edilen Fransız vatandaşlarının büyük bir bölümünün kadın olduğunu söyledi.

Aynı yetkili, sınır dışı edilenlerin bir kısmının uzun zamandır Türkiye’de olduğunu, bir kısmının da kısa bir süre önce Türkiye’ye geldiğini kaydetti. Türkiye tarafından sınır dışı edilen 11 kişinin yargılanacağını söyleyen yetkili, yargılamanın sivil mi, yoksa askeri mahkemelerde mi yapılacağı konusuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Hafta sonunda AFP'ye konuşan Fransız Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, 2014 yılında Türkiye ile yapılan bir anlaşma kapsamında çok sayıda IŞİD zanlısının Türkiye tarafından iade edildiğini ve şu an yapılan iadelerin kendileri için yeni birşey olmadığını söyledi.

Kaynak, "Cihatçılar ve aileleri düzenli olarak Fransa’ya geri gönderiliyor ve uçaktan iner inmez tutuklanıyorlar. Bu işlem genellikle gizli bir şekilde yapılıyor. Buna dair haberler ya hiç çıkmıyor ya da olup bittikten çok sonra yayınlanıyor" dedi.

Danimarkalıya sınırdışı

Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ve ABD'li olduğu belirtilen bir IŞİD zanlısının sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı bir IŞİD zanlısının da ülkesine gönderildiği bildirildi.

Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı IŞİD zanlısı polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na götürülmüş, sınır dışı işlemleri tamamlandıktan sonra Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirilmişti.

Suriye'de yakalanan diğer IŞİD zanlılarının da işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Hollanda'dan mahkeme kararı

Öte yandan Hollanda'da mahkeme, Suriye'de IŞİD'e katılmış kadınların küçük yaştaki çocuklarının ülkeye geri alınmasında devletin faal rol oynaması gerektiğine hükmetti. Hollandalı annelerin IŞİD'in işlediği suçların farkında olduğunu ve yargılanmaları gerektiğini belirten mahkeme, ülkeye geri kabul edilmelerine de gerek olmadığını kaydetti.

IŞİD'e katılan 23 Hollandalı kadının avukatları, kadınlar ile 56 çocuğun Suriye'deki kamplardan ülkeye getirilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

AFP, rtr, DHA/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
AB’den Türkiye’ye sondaj yaptırımıAB’den Türkiye’ye sondaj yaptırımı
Ağa takılan şahini polis kurtardıAğa takılan şahini polis kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AB: Türkiye'ye yaptırımların çerçevesi belirlendi

AB: Türkiye'ye yaptırımların çerçevesi belirlendi

Türkiye'den bu hafta Almanya'ya 10 kişi sınır dışı edilecek

Türkiye'den bu hafta Almanya'ya 10 kişi sınır dışı edilecek

Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Lübnan'da banka çalışanlarından genel grev kararı

Lübnan'da banka çalışanlarından genel grev kararı

Şili’de diktatörlük anayasası değişiyor

Şili’de diktatörlük anayasası değişiyor

Irak Meclisi: Anayasa değişikliği halk oylamasına sunulacak

Irak Meclisi: Anayasa değişikliği halk oylamasına sunulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.