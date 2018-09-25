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Fransa İsrail'e çok sert çıktı: Derhal bırak

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 23:38 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İsrail'e olası barış anlaşmasını tehlikeye atacak siyasetini derhal bırakması çağrısında bulunuyorum. İsrail'in bu yolda devam etmesi yanlış." dedi.

Fransa İsrail'e çok sert çıktı: Derhal bırak

Macron, ABD'nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na hitap etti.

Ortadoğu'da İsrail'in ve ABD'nin uygulamalarına tepki gösteren Macron, tek taraflı kararlar alarak veya Filistinlilerin meşru haklarını ayaklar altına alarak barışın sağlanamayacağını söyledi. Macron, "Yan yana barış içinde yaşayan iki devletli çözüme alternatif olacak geçerli bir başka çözüm yoktur." ifadesini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Fransa'nın İsrail'in güvenliği için taviz vermeyen bir dostu olduğunu dile getiren Macron, İsrail'e, iki devletli çözüm umutlarını zorlaştıracak faaliyetlerden uzak durma çağrısında bulundu. Macron, "İsrail'e olası barış anlaşmasını tehlikeye atacak siyasetini derhal bırakması çağrısında bulunuyorum. İsrail'in bu yolda devam etmesi yanlış." diye konuştu.

Fransa olarak BM'nin bünyesinde bulunan kurumları desteklemeye devam edeceklerini belirten Macron, UNESCO ve UNRWA'ya yaptıkları mali desteği de artıracaklarını bildirdi.

Suriye krizine de değinen Fransa Cumhurbaşkanı, "Suriye'de barışı sağlamak ve kalıcı bir siyasi çözümü inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

"ÜÇÜNCÜ BİR YOL, ÇOK TARAFLILIK"

Uluslararası alanda finans, ekonomi, iklim ve çevre konularında krizlere yeterli düzeyde çözüm bulunamadığını belirten Macron, "Bugün uluslararası düzeyde çok derin bir kriz yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Birleşmiş Milletler'in birçok değişikliğe ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "BM çaresizliğin sembolü haline gelebilir." diye konuştu. Bunun sorumlularının, BM'ye üye ülkeler olduğunu dile getiren Macron, güçlülerin kanununun bir ülkeyi saldırılardan korumadığını söyledi. Macron, "Bazıları güçlülerin kanununu tercih ediyor fakat bu hiçbir halkı korumuyor. Biz üçüncü bir yolu tercih ediyoruz, çok taraflılık." ifadesini kullandı.

İRAN'I NE DURDURDU?

2020 yılında çevre konusunda tüm ülkeleri bir anlaşmaya varmaya çağıran Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt olarak, Paris İklim Anlaşması'na imza koymayan ülkelerle ticari anlaşmalar yapılmaması çağrısında bulundu.

Macron, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya değinirken de "İran'ın nükleer silah edinme yolunda olduğunu biliyordum. İran'ı ne durdurdu? İran nükleer anlaşması. Bir yıl önce söylediğim gibi bugün bölgedeki tansiyonu artırmamak ve nükleer, balistik ve bölgesel sorunları çözecek bir takvim belirlemek gerekiyor. Bunu barış ve çok taraflılık içinde yapmak gerekiyor." diye konuştu.

Sorunların çözülmesi için bölgesel iş birliğinin artırılması ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Macron, Suriye'de terörle mücadelenin devam ettiğini söyledi. Macron, Suriye'de BM'nin çatısı altında barışı kazanmak gerektiğini dile getirdi.

"HAKSIZLARA KARŞI MÜCADELE EDELİM"

Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Macron, şunları kaydetti:

"Bütün bu tek taraflılığı kabul etmeyin. Ben buna alışmıyorum. Gelecek yüzyıllar bize bakıyor, çocuklar bize bakıyor. Beraber hareket edelim. Krizleri çözelim. Haksızlara karşı mücadele edelim. Bunu insanca yapalım. Prensiplerimize ve tarihimize yakışır şekilde yapalım bunu."

(AA)

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