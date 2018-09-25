Fransa İsrail'e çok sert çıktı: Derhal bırak

Macron, ABD'nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na hitap etti.

Ortadoğu'da İsrail'in ve ABD'nin uygulamalarına tepki gösteren Macron, tek taraflı kararlar alarak veya Filistinlilerin meşru haklarını ayaklar altına alarak barışın sağlanamayacağını söyledi. Macron, "Yan yana barış içinde yaşayan iki devletli çözüme alternatif olacak geçerli bir başka çözüm yoktur." ifadesini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Fransa'nın İsrail'in güvenliği için taviz vermeyen bir dostu olduğunu dile getiren Macron, İsrail'e, iki devletli çözüm umutlarını zorlaştıracak faaliyetlerden uzak durma çağrısında bulundu. Macron, "İsrail'e olası barış anlaşmasını tehlikeye atacak siyasetini derhal bırakması çağrısında bulunuyorum. İsrail'in bu yolda devam etmesi yanlış." diye konuştu.

Fransa olarak BM'nin bünyesinde bulunan kurumları desteklemeye devam edeceklerini belirten Macron, UNESCO ve UNRWA'ya yaptıkları mali desteği de artıracaklarını bildirdi.

Suriye krizine de değinen Fransa Cumhurbaşkanı, "Suriye'de barışı sağlamak ve kalıcı bir siyasi çözümü inşa etmemiz gerekiyor." dedi.