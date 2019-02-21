Fransa İstanbul Başkonsolosu Buchwalter: Din engel değil Türkiye AB üyesi olabilir

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter konuşmasında Avrupa Birliği’nin Avrupa’nın kendisi olmadığını belirterek, Türkiye’nin tartışmasız biçimde Avrupa’ya ait olduğunu belirtti. Buchwalter, "Din engel değil, Türkiye AB üyesi olabilir. Avrupa’da da kalabalık bir Müslüman nüfusun bulunuyor. İslam Avrupa’nın bir parçası, laiklik, demokrasinin temeli ve aynı zamanda bireylerin dini özgürlüklerini de garantiye alıyor" diye konuştu.

Dünya nüfusunun yüzde 7’sini oluşturan Avrupa’nın dünya gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 25’ini üretmesinin önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken Buchwalter, Brexit’le ilgili olarak İngiliz halkının kararına saygı duyduklarını ancak çok üzüldüklerini belirtti.

Türkiye’nin Avrupa ile tarihsel ilişkileri bulunduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin ise, Kanuni Sultan Süleyman’ın bile kendini Avrupa’nın İmparatoru olarak konumlandırmak istediğini söyleyerek, bunun Avrupalı kimliğini gösteren ilginç bir tarihsel olay olduğunu ifade etti. Avrupa’nın Türkiye’nin en büyük ihracat ve en büyük ithalat pazarı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye’ye en fazla yabancı sermayenin buradan gelmeye devam edeceğini söyledi.

Avrupa’nın ekonomik problemlerine dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, G7 ülkelerinin kamu borcunun milli gelire oranının bugünkü tempoyla artması durumunda 2050’de milli gelirlerinin yüzde 400’ünü aşacağını belirterek, bu durumun dünya ekonomisi açısından büyük risk doğurduğunu belirtti.Prof. Dr. Emre Alkin, İngiltere’nin AB’den çıkışı olan Brexit’in bile piyasaları çok fazla etkilemediğini de belirterek, 20. Yüzyıl’da büyük sarsıntıya yol açan gelişmelerin 21. Yüzyıl’da kanıksandığını vurguladı. Prof. Dr. Emre Alkin, 2050 yılına gelindiğinde dünyada Hıristiyanlar ile Müslümanların sayısının neredeyse eşitleneceğine de dikkat çekerek, buna göç akınının eşlik edeceği öngörüsünde bulundu.