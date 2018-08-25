Fransa: İstanbul'daki dörtlü zirve 7 Eylül'de yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül'de düzenleneceğini açıkladığı dörtlü Suriye zirvesiyle ilgili Fransız cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama geldi.
Alman haber ajansı dpa'ya konuşan kaynaklara göre, dört ülkenin liderleri "bu görüşmenin zirve seviyesinde gerçekleşmesi için çok erken olduğu konusunda" anlaştı.
Erdoğan geçen ay Türk basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 7 Eylül'de İstanbul'da Fransa, Almanya ve Rusya'nın katılacağı bir Suriye zirvesine ev sahipliği yapacağını söylemişti.
Fransa güvence istiyor
Fransız kaynaklar, zirveye dâhil olmadan önce ateşkes ve politik reformların gündeme alınacağına dair anlaşılması konusunda garanti istediklerini belirtiyor. Fransız kaynaklar, İdlib'de rejim güçlerinin operasyon başlatmasına dair "çok ciddi bir tehdit" olduğuna da dikkat çekiyor.
Alman haber ajansına konuşan kaynaklar, dört ülkenin Eylül'de İstanbul'da bir görüşme yapacağı ancak toplantının diplomatlar seviyesinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Dörtlü zirveye ilişkin daha önce Rusya'dan yapılan açıklamada da tarih verilmemiş, zirvenin "yakın gelecekte yapılmasının planlandığı" belirtilmişti.
DW,dpa/ÖA,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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