Fransa İstihbaratında Ukrayna Depremi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Askeri İstihbarat Başkanı General Eric Vidaud'yu görevden aldı. Macron’un adımı, ABD istihbaratının, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ‘ordunun Ukrayna’daki başarısız performansı hakkında "danışmanlarınca yanlış bilgilendirildiğini" açıkladığı gün geldi.

Yaklaşık 7 ay önce bu göreve getirilen General Vidaud'nun "Ukrayna'daki Rus işgali konusunda devlete sağladığı istihbaratın yetersizliği" nedeniyle ve "istihbarat biriminin tümüyle iç yapılanmasının değiştirilmesi" gerekçesiyle görevden alındığı kaydedildi.

Haberi ilk duyuran Opinion gazetesi savunma stratejisti Jean-Dominique Merchet, General Eric Vidaud'nun "Savaş başlamadan önce, Rusya'nın Ukrayna'daki niyeti konusunda zayıf istihbarat sağlaması, yetersiz bilgilendirme ve konuya hakimiyetinin eksikliği" nedenleriyle görevinden alındığını duyurdu. Askeri kaynaklar, AFP haber ajansına da General Vidaud'nun görevden alındığını doğruladı.

"Rusya saldırmayacak yanılgısı"

ABD ve diğer Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın işgalinden uzun süre önce Rusya'nın askeri bir operasyon gerçekleştireceğini açıklayarak, vatandaşlarına ve diplomatik çalışanlarına "derhal ülkeyi terketmeleri" çağrısı yapmıştı. Ancak Fransa Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, "Bizde Rusya'nın saldıracağına dair bir istihbarat bilgisi yok. Henüz vatandaşlarımızın ayrılması gerektiğini düşünmüyoruz" diyerek, işgalden bir gün öncesine yani 23 Şubat’a kadar beklemişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 23 Şubat'ı 24 Şubat'a bağlayan gece tüm Fransız vatandaşlarından derhal Ukrayna'yı terketmelerini istemiş, elçilik çalışanlarını da batıdaki Liviv kentine taşıdığını duyurmuştu.

Fransız medyasına yansıyan bilgilere göre Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Askeri İstihbarat Başkanlığı’nın (DRM) başındaki isim olan General Vidaud'nun görevden alınmasını istiyordu. Ancak DRM’den "Bizim görevimiz askeri operasyonlar hakkında istihbarat toplamaktır, niyetler hakkında değil" yanıtı geliyordu.

Genelkurmay, Rusya'nın işgale başlayacağında ısrar ederken, DRM "henüz verilerin bu olasılığı yeterince doğrulamadığı" görüşünü iletti. Ancak gelişmeler istihbarat başkanlığını "hatalı" gösterince, "hem DRM Başkanı General Vidaud'nun görevden alınması, hem de askeri istihbarat alanında köklü bir değişime gidilmesi" yönünde karar alındı.

El Kaide başarısıyla gelen başkanlık

General Vidaud, geçen yaz El Kaide'nin Afrika lideri Abdülmalik Droukdel'in 3 Haziran 2020'de Fransız kuvvetlerince Mali'de gerçekleştirilen bir operasyonda öldürülmesinin ardından, 7 ay önce Askeri İstihbarat Başkanlığı’na atanmıştı.

Ukrayna'nın Rus kuvvetlerince işgal edilmesinden kısa bir süre sonra, Mart ayı başında Le Monde gazetesine söyleşi veren Genelkurmay Başkanı General Thierry Burkhard, Amerikan ve Rus kuvvetleri arasındaki analiz farklılıklarını kabul etmişti. Burkhard, "Amerikalılar Ruslar’ın saldıracağını söylediler ve haklıydılar. Bizim birimlerimiz daha çok, Ukrayna'nın işgalinin korkunç bir maliyeti olacağını ve Volodimir Zelenski'yi devirmek için Ruslar’ın başka seçenekleri değerlendireceğini düşündü" demişti.

"Amerikan istihbaratının kalitesi"

AFP'ye konuyu değerlendiren Paris Siyasi Bilimler Akademisi’nden güvenlik uzmanı Alexandre Papaemmanuel, "Amerikan istihbaratının, Rus hazırlıkları hakkında çok kaliteli istihbarat elde ettiğini ve işgalden birkaç hafta önce Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e baskı yapmak amacıyla bunun bir bölümünü yayınlamaya karar verdiği" görüşünü dile getirdi. Papaemmanuel, "Fransız istihbaratı zayıf kaldı. Ancak bunun tek sorumlusu istihbarat şefi olamaz. Özellikle yetersiz kaynaklar, imaj sorunu ve olanaksızların da göz önünde bulundurulması gerekir" dedi.

