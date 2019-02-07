Fransa, İtalya büyükelçisini geri çekti

Fransız hükümeti, İtalya’daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu. Karar İtalya Başbakan Yardımcısının Sarı Yelekliler’le buluşmasının ardından verildi.
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