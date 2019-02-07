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Fransa, İtalya büyükelçisini geri çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

Fransa, İtalya’nın başkenti Roma’daki büyükelçisini geri çektiğini duyurdu.

Fransa, İtalya büyükelçisini geri çekti

Fransız hükümeti, İtalya’daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu. Karar İtalya Başbakan Yardımcısının Sarı Yelekliler’le buluşmasının ardından verildi.

Ayrıntılar geliyor....

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İtalya Fransa büyükelçi roma

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